Německý Loder1899 upravil Ford Transit do terénu. Zatím jde o koncept, ale sériovku uvidíme už příští rok

Modelová řada Custom od Fordu sama o sobě vybízí k zážitkovým výpravám, ať už s rodinou Tourneem, nebo se sportovním vybavením, které naložíte do užitkovějšího Transitu. Ve verzi Nugget pak poskytuje plný komfort pro táboření. Německý úpravce Loder1899 však věří, že by se obytná verze mohla vydat do daleko drsnějších podmínek.

Od Loderu1899 je to překvapivý počin, protože dříve se věnoval sportovněji laděným projektům. Na druhou stranu to k off-roadovým dílům nemá daleko, jelikož spadá pod společnost delta4x4, kterou jsme tu měli třeba ve spojení s terénní Teslou Model Y a Volkswagenem Multivan. Tento světácký Transit Custom s pohonem všech kol je zatím pouhým konceptem, ale podobně střižený vůz můžeme příští rok čekávat v nabídce v rámci rozšíření aktivit.

Základem pro výlety do přírody je pořádná světlá výška. Proto má Transit tlumičový set, který ho poslal o 80 mm nahoru, a 18palcová kola obutá do terénních pneumatik v rozměru 225/55 R18. Kvůli širšímu rozchodu přibyly na karoserii nástavce lemů blatníků spojené prahy s otěrovými lištami. Ty najdeme také na obou náraznících. Příď chrání před strmými nájezdy rám, na jehož vrcholu stojí výkonná světla PIAA. Pro účinnější osvětlení krajiny před vozem je dalších osm světel na střešním nosiči. Ten veze venkovní stan, kanystry s palivem a vyprošťovací vybavení.