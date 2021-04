Německý Elektron Quasar má mít 2299 koní a maximálku 451 km/h. To vše na elektřinu

S elektrickými supersporty se v poslední době roztrhl pytel. Nyní tu máme další, tentokrát od německé společnosti Elektronik Innovativ. Nejdřív jsme o ní slyšeli v souvislosti s odhalením supersportu One, který se ukázal v loňském roce a chlubil se výkonem 1341 koní. Zatímco jsme však čekali na další informace, připravili si pro nás Němci druhý model.

A ne jen tak ledajaký, nejnovější kousek je ve všech směrech brutálnější. Vůz s názvem Quasar má čtyři elektromotory (jeden na kolo), které dávají celkem 2299 koní, což je výkon, kterého dosahují třeba sprinterské závodní speciály.

Vedle astronomického výkonu si má ale zachovat i muší váhu, konkrétně 1500 kilogramů. Zrychlení z 0 na 100 km/h má proběhnout za 1,65 sekundy a s nohou stále na plynu má Quasar dosáhnout až na rychlost 451 km/h. Auto bude vyrobené jen pro 99 šťastlivců, kteří budou ochotní zaplatit sumu 2,6 milionů dolarů, tedy v přepočtu přes 56 milionů korun.

Elektron chce vůz dostat na trh do dvou let. Už předchozí projekt One byl ale odložen o osm měsíců, takže se teprve uvidí. Nicméně už se v těch nových elektrických supersportech začínáme trochu ztrácet.