Německo končí s dotacemi na elektromobily. Podporu si automobilky vytáhnou z vlastních kapes

Německo si dalo za cíl dostat do roku 2030 na silnice 15 milionů elektromobilů. Automobilky tedy podlehly Evropské unii a motivované prvotní vlnou dotací a zvýhodnění, se naplno pustily do elektromobility a trochu i plug-in hybridů. Jenže Evropa není ještě na globální přijetí bateriových vozů připravená. Respektive, podmínky pro přechod jsou mezi členskými zeměmi příliš velké. Připomeňme si, že Česká republika je na tom s bateriovými vozy třetí nejhorší v Evropě. Za námi je jen Slovensko a Chorvatsko.

Zkrátka, tempo prodejů není tak optimistické, jak se přepokládalo a německé značky na to začínají doplácet. Například Volkswagen kvůli nedostatečné poptávce letos v létě o týden prodloužil odstávku modelu ID.4 a znovu ho přestal vyrábět na tři týdny v listopadu. Stejně tak ID.5, tentokrát ale kvůli váznoucí dodávce elektromotorů a upřednostnění produkce ID.7. Na celý prosinec pak Volkswagen pustil k ledu výrobu ID.3 a Cupry Born. A to letos poprvé stlačil cenu ID.3 na milion korun.

Úspěch elektromobilů v Německu stál na dotačním programu, kdy vláda spolu s automobilkou poskytla kupujícímu dotaci ve výši 6750 eur (cca 165.000 Kč). Samozřejmě podle značky a ceny auta. Jenže ta v rámci vládních škrtů na příští rok v pondělí skončila. Pro automobilky je to katastrofa, protože reálně mají na německém trhu jen tři elektromobily s cenou pod 30.000 eur (cca 740.000 Kč). Nezbývá jim nic jiného než dotaci v plné výši vytáhnout z vlastních kapes.

Volkswagen plnou dotaci uhradí soukromníkům, kteří si auto objednali do 15. prosince a 4500 eur (cca 165.000 Kč) dá majitelům vozů registrovaných od 1. ledna do 31. března. Audi celou částkou podpoří auta objednaná do 16. prosince a stejně tak Mercedes v případě aut registrovaných do 31. prosince. Poté pravděpodobně s nižší částkou připraví vlastní dotační program.

Přidávají se i ostatní automobilky. Třeba Stellantis uhradí plnou dotaci na elektromobily do 31. prosince a se sníženou částkou bude pokračovat až do 29. února. Kia podpoří soukromníky do 31. března.

Co bude následovat, je ve hvězdách, ale tohle není cesta k levnějším elektromobilům. Očekává se, že jejich prodeje příští rok výrazně klesnou. A to je velký problém pro konkurenční boj s Teslou, jejíž Model 3 je nejprodávanějším elektromobilem v Evropě, a záplavou čínských značek. Ta cenově dostupné bateriové vozy umí a zvolna buduje výrobní základnu v Evropě.