Německá továrna Tesly po sabotáži opět vyrábí. Na místě byl Elon Musk, potvrdil nový levný model

Minulý týden došlo kvůli zapálení stožáru vysokého napětí k výpadku dodávek elektřiny do továrny Gigafactory 4, k útoku se přihlásila extremistická skupina Vulkangruppe, které vadí výroba „zabijáckých aut.“ Podnik byl znovu připojen k síti a ve středu se opět rozběhl, „Stroje byly řízeně a bezpečně znovu spuštěny, takže může pokračovat ranní směna,“ uvedla Michaela Schmitzová, vedoucí závodní rady. Následkem výpadku nebylo vyrobeno přibližně 8000 vozů Modely Y, podle německého listu Handelsblatt to znamená škodu zhruba 400 milionů euro.

Továrnu navštívil zakladatel automobilky Elon Musk, který zároveň na své sociální síti X (Twitter) o útočnících napsal: „Buď jsou to ti nejhloupější ekoteroristé na světě, nebo loutky těch, kteří nemají dobře ekologické cíle. Zastavení výroby elektromobilů namísto vozidel na fosilní paliva je extrem dumm,“ zakončil v němčině.

Ve fabrice v Gruenheide měl Elon Musk proslov k zaměstnancům, jimž poděkoval za práci při obnovení výroby. Zároveň jim sdělil, že se zde bude výhledově vyrábět připravovaný dostupný elektromobil, prozatím označovaný jako Model 2, a možná také elektrický tahač Semi. Nejmenší model Tesly by se měl nejprve začít vyrábět v Texasu, a to už v příštím roce. Stát by měl méně než 25 tisíc dolarů, což je dle aktuálního kurzu asi 580 tisíc korun.