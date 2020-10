Němci už pracují na nové masce pro BMW M3 a M4. Podívejte se na první návrhy

Bylo jen otázkou času, kdy se některá z tuningových dílen chytne příležitosti, aby rozporuplný design přídě s velkými ledvinkami u nových BMW M3 a M4 přepracovaly do více konvenční podoby ostatních modelů německé značky. Jednou z prvních firem je německý Prior-Design, který nyní ukazuje možné podoby nové masky ostrých BMW.

Už jsme viděli řadu neoficiálních virtuálních představ upravené masky M3 a M4. Prior-Design má nicméně s tvorbou bodykitů dlouholeté zkušenosti, takže jeho vize by se mohla ve formě aftermarket dílu zanedlouho objevit v prodeji.

Prozatím ukazuje firma možné varianty nové přídě, kde je hlavním krokem zmenšení velkých ledvinek tak, aby co nejlépe zapadly do konečného stylu ostrých BMW. Na ilustraci červeného exempláře se vlastně příď naprosto podobá výrazu kupé M8. Další variace si poté hrají s velikostí samotných ledvinek a řešením nárazníku.

Všechny úpravy jsou provedeny bez nutného zásahu do blatníků či kapoty vozů, aby v reálu bylo možné masku vozu vyměnit jednoduše díl za díl. Své zájemce si toto řešení vzhledu nových BMW určitě najde, nelze ale pochybovat, že tím M3 a M4 ztratí určitý punc výstřednosti. Zatím není jasné, kdy se nová maska objeví na trhu, nemuselo by to ale trvat dlouho.