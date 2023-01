Němci ho milovali, teď se vrací. Opel Manta Extreme si zahrál v jednoduché komedii, letos v březnu se vrátí

Opel Manta je mezi veteránisty stále velmi populární auto. Věděli jste ale, že je jednou z hlavních postav německé komedie, která se v letošním roce vrací s druhým dílem?

Počátek tohoto tisíciletí se nesl v duchu tuningu. Všude možně se objevovaly různé stavby a nadšenci se předháněli, kdo udělá větší šílenost. Drastické úpravy se ale dělaly už mnohem dříve, však vzpomeňte na Koenig Specials, kteří dělali stavby už v 80. letech. Samozřejmě to ale nebyla jediná značka, dnes si připomeneme ještě jednu.

Firma Mattig Tuning působí dodnes, dříve byly její specializací modely značky Opel, často byly k vidění třeba Kadetty nebo Manty. Především jedna stavba tuto dílnu proslavila, byla to Manta Extrem. Tento vůz proslavil především film Manta, Manta z roku 1991, v Česku známý, i když spíš neznámý, jako Závod lásky.

Speciálně upravená Manta si v tomto filmu zahrála jednu z hlavních rolí. Zápletka filmu je tak jednoduchá, jak se na odlehčenou komedii z německé produkce patří. On chce ji, ona jeho. On má ale také rád své auto a rád se s ním předvádí. Ona se na truc rozhodně vyhrát soutěž Miss mokré tričko. Srandovní je, že si hlavní roli zahrál Til Schweiger, dnes známý mnoha rolemi, třeba v Hanebných panchartech od Tarantina.

Tohle byl pro firmu Mattig skvělý marketing a auto bylo především na německém trhu milované. Dokonce se podle něj udělaly i modely na hraní. Kam až tahle králičí nora sahá? Inu, přiložili jsme vám sem jednu videoukázku. Opel Manta Extrem se totiž vrací, film Manta, Manta bude mít dvojku se stejným hereckým obsazením.

O čem to bude? Hlavní hrdina se před časem vzdal závodní kariéry a provozuje autoservis a motokárovou dráhu. Když zaostává se splácením úvěru a banka hrozí, že mu zabaví nemovitost, přijde s odvážným plánem. Musí vyhrát závod na Bilster Bergu, to by mohlo vyřešit jeho finanční problémy jedním šmahem. Má jeden měsíc na to, aby postavil na nohy sebe i svoje staré auto.

Je dost možné, že se zájem o vůz po uvedení druhého filmu ještě prohloubí. Původní snímek má totiž mnoho fanoušků ještě dnes a sem tam vyjede z tuningové dílny nějaká ta replika. Ostatně narazit na ně můžete na německých tuningových srazech.