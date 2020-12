Některé motory si o aditiva přímo říkají. Víte, jak odhalit problém s nečistotami?

Aditiva mají tu výhodu, že účinně zasáhnout umějí v podstatě kdykoliv, ať už máte motor zážehový nebo vznětový, nový či starý. Lukáš Bělín, business development manager Czech Republic and Slovakia společnosti Motul, k tomu dodává, že některé moderní jednotky si o aplikaci těchto přípravků přímo říkají.

Vaše nová řada aditiv se zaměřuje na čistění filtru pevných částic, vstřikovačů zážehových a vznětových motorů a čistění jejich olejových okruhů. Jsou tyto oblasti vážně takový problém?

Co se týče čistění filtrů pevných částic – jedná se zejména o prevenci a též řešení chemické cesty čistění filtrů u motorů, které jezdí v městském provozu. Filtr pevných částic vlivem relativně krátkého pojezdu a chybějícího mimoměstského, především dálničního provozu nemá možnost regenerovat při správných podmínkách. U vstřikovacích systémů pak není problematika spojená jen s diesely, jak tomu bývalo.

Zbystřit by měli i majitelé benzinových motorů, hlavně těch s přímým vstřikováním! Díky umístění vstřikovací trysky přímo ve spalovací komoře a spalování směsí od ultra chudých po bohaté dochází k zanášení vstřikovače. Palivová aditiva důkladně vyčistí celou soustavu – pomohou odstranit nečistoty a karbon na vstřikovačích, pročistí zapalovací svíčku, zbaví palivový systém usazenin, oxidačních produktů, které vynikají stárnutím, jsou ovlivněné zkondenzovanou vodou v palivu, ale i palivem, které tankujeme. Potvrzují to rozsáhlé testy, které jsme provedli v zahraničí. Aktuálně běží série zkoušek aditiv na vybraných motorech též v ČR.

Jsou tyto výrobky určeny i pro použití laikem, tedy bez asistence servisu?

Z 95 % ano. Prostředky na čistění palivového systému dieselových i benzinových motorů je možné používat přímo uživatelem vozu, stačí dodržovat doporučené postupy. Stejně je tomu u přísad do motorového oleje, jako je Engine Clean (aplikace do starého oleje před novou výměnou) či Hydraulic lifter care (zlepšení chodu ventilového rozvodu a zabránění cvakání ventilů). Pokud se však jedná třeba o správnou výměnu oleje v automatické převodovce a použití aditiva Motul Automatic Transmission Cleaner během průplachu, je nutné použití ze strany servisu, který má k dispozici vybavení.

Můžu přípravky používat také jako prevenci u nových jednotek?

Největší problém současnosti vidíme ve spojitosti se zanášením vstřikovačů, zejména u přímovstřikových motorů, a jejich následným nesprávným chodem, který se projeví řadou potíží. Jedná se o jednotky TSI, TFSI, GDI atd. Vstřikovače u nich mají zásadní vliv na výkon. Vzhledem k jejich umístění přímo ve spalovací komoře se na nich tvoří usazeniny, které brání správnému dávkování paliva. U benzinových i naftových motorů je nejjednodušším a nejlevnějším řešením prevence vhodným aditivem. Například aditivum Motul GDI Clean podporuje čistění palivového systému a vstřikovačů. Doporučená aplikace je 300 ml na 40-60 litrů při nájezdu 10 000 km, ideálně nalitím do půlky nádrže a dotankováním do plna. Stejně je tomu u aditiva Diesel System Clean 300 ml pro naftové agregáty. Produkty jsou tedy vhodné jak pro starší, tak i moderní technologie motorů.

Jak poznat, že můj motor má problémy s nečistotami, špatným chodem vstřiků?

Podle nárůstu spotřeby. Nedostatečně průchodný vstřikovač nedokáže do válce dodat správné množství paliva. Řídicí jednotka tedy ovlivní jeho distribuci do zbylých válců, což se promítne do spotřeby. Dále tu je pokles výkonu, nerovnoměrný chod motoru a zvýšená hlučnost, které mohou ve finále vést až k poškození pístu a ventilů.

Projeví se efekt aditiv také na emisích?

Rozhodně. Pokud dojde k vyčistění vstřikovače a zefektivní se jeho chod, dojde k efektivnějšímu spálení směsi. To se u benzinových motorů projeví v obsahu nespáleného paliva (HC) a na dalších měřených emisních parametrech. Aditiva jsou motoristy často používána před emisní kontrolou, protože pomáhají vylepšit parametry v krátkém čase.

Hodí se vaše výrobky do všech typů motorů?

Lze říci, že aditiva na čistění palivových systémů se hodí pro všechny benzinové i naftové motory.

Kde lze aditiva Motul nové generace sehnat?

Nejlépe v prodejní síti Inter Cars CZ, případně na e-shopu www.intercars.com. Aktuálně budeme řadu aditiv rozšiřovat o další speciality.

