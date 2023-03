Nekonečně smutný příběh automobilky Saab možná spěje ke konci. Ve firmě zůstane 20 zaměstnanců

Automobilka Saab, to je zajímavý příběh, který i když měl dávno skončit, má mnoho nechtěných sequelů. To se děje u filmu, když vydělává peníze, jenže tohle není ten případ.

Trápí vás některá rozhodnutí vaší oblíbené automobilky? Nelíbí se vám, jak s vaší oblíbenou značkou zachází? Tak to ještě není nic proti tomu, jakou torturu zažívají fanoušci švédské automobilky Saab. Ta zkrachovala v prosinci roku 2011 a o rok později jej koupila čínsko-švédská investiční skupina NEVS (National Electric Vehicle Sweden). Připomeneme, že v NEVS měli v plánu udělat Saab 9-3 s elektrickým pohonem, nicméně práva na značku nezískali. Používání loga zatrhla Scania, která si nepřála logo na automobilech, které by byly vyráběny mimo Švédsko.

Během následujících let to bylo jako na houpačce. Koncepty, soudy, obnovení výroby 9-3 ve Švédsku, zastavení výroby kvůli chybějícím penězům vlastníka, svit naděje ohledně dalšího odkoupení indickou Mahindrou, hrozící bankrot kvůli neproplaceným účtům dodavatelům, premiéra elektrické 9-3, propouštění zaměstnanců, spolupráce s Dongfengem a nakonec i definitivní konec pro Saab jako takový - v NEVS si řekli, že o značku Saab přestanou bojovat a plácnou na auta své logo.

V posledních letech se tu a tam objeví nějaký poslední vyrobený Saab, který zamíří do aukce. Mezitím se v Číně vyrábí čtyřdveřové elektromobily zdánlivě připomínající Saaby pod značkou NEVS. V roce 2019 však vyplynulo na povrch, že má NEVS finanční problémy. A teď je tu další zpráva o Saabu. Jestli tomu tedy tak můžeme ještě říkat. Skupina NEVS vstoupila do fáze hibernace. Důvodem bylo snížení provozních nákladů a vyhnutí se bankrotu. Nejsmutnější ale je, že plánuje propuštění 320 zaměstnanců, což je 95 % celkové pracovní síly.

V tom, co teď mohl být Saab, by tak zůstalo jen asi dvacet lidí. Na stránkách NEVS se nyní dočtete něco o projektu městské mobility, kdy bylo navrženo několik modelů busíků pro hromadnou dopravu budoucnosti. Nicméně s tím, jak to teď u NEVS vypadá, se možná nedočkáme ničeho. A ještě je tu jedna věc, kontrolní podíl NEVSu koupila čínská společnost Evergrande Group, která se sama dostala do finančních potíží. Možná je tak naděje, že se mrtvola značky Saab přestane vláčet v hlíně za zničeným vozem a konečně dojde k zaslouženému odpočinku.