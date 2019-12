Nejživější diskuse roku 2019: Prolomili jste rekord! Nejvíce táhly elektromobily

Pod články na našem webu se diskutuje ve velkém a za to jsme moc rádi. Diskuse pomáhají utvářet zdejší komunitu, bývají plné zajímavých názorů a jejich prostřednictvím nás upozorňujete i na přešlapy, kterým se chtě nechtě tu a tam nevyhneme. Za všechno vám děkujeme a byl bych rád, kdybyste nám zachovali přízeň i v příštím roce.

Jak asi víte, s bilančními články to v závěru roku nepřeháníme a vždy se snažíme vybírat jenom to nejzajímavější. A mezi to diskuse pod články jednoznačně patří. Už v loňském roce mě překvapilo, jak dokážou být čtenáři v diskusích aktivní. Nejdiskutovanější článek loňského roku se týkal zajímavého chytrého řešení pod kapotou Škody Scala – v diskusi se k 18. prosinci roku 2018 objevilo 405 příspěvků, a to jsme článek vydávali jenom o osm dnů dříve. Vážení čtenáři, všechna čest!

Letošní rok byl co do počtu diskusních příspěvků zdánlivě vlažnější, avšak pouze pokud se budeme bavit o tom nejdiskutovanějším článku. Tím se stala reportáž Vládi Kadery o jízdě elektrickým Audi e-tron na dovolenou. Vyrazil sice jen k rakouským jezerům, i tak se ale musel vypořádat s řadou úskalí a zadek mu zachránila až shoda dobrých náhod. V diskusi pod tímto článkem bylo k včerejšímu dni 364 příspěvků, o 88 příspěvků více než pod druhým nejdiskutovanějším článkem, který s elektromobilitou rovněž souvisí.

Rekord z loňského roku se sice překonat nepodařilo, přesto jste se ale letos v diskusích činili výrazně více. Zatímco součet diskusních příspěvků pod dvaceti nejdiskutovanějšími články loňského roku činil 3782, letos to bylo 4648. Opět všechna čest a zároveň velký dík! Seznam dvaceti nejdiskutovanějších článků letošního roku najdete v tabulce pod textem. Budete-li si chtít naše články připomenout, stačí kliknout na přiložené odkazy.