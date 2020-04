Škoda Fabia nás už dneska těžko něčím překvapí, pokud ale narazíme na kultovní „pistácii“, ohlédneme se, i když není ve zrovna ukázkovém stavu. Slovo kultovní jsem přitom nepoužil náhodou. Z našich stránek možná víte, že má tato barva v Česku velké množství příznivců, kteří denně přispívají do facebookové skupiny věnované „pistošce“ své úlovky z českých silnic. A také možná víte, že při příležitosti dvaceti let fabie vznikl unikátní vůz, který strávil v redakci partnerského časopisu Svět motorů zhruba měsíc a nemohl chybět ve speciálním vydání věnovaném právě fabii.

České zastoupení Škody využilo unikátní fabii také ke svým marketingovým aktivitám a nakonec ji nabídlo českým partnerům. Vůz získala společnost Karireal, autorizovaný dealer vozů Škoda a Volkswagen, která jej nyní prodává. O prodeji jsme informovali už začátkem února, a přestože je vůz v perfektním stavu (nájezd 5300 km), zatím nemá nového majitele, a dokonce zlevnil. Zatímco v únoru stál při platbě hotově 459.900 Kč, dnes jej prodejce nabízí za 399.900 Kč, případně za 349.000 Kč při využití financování.

S prodejcem jsme se dnes dopoledne spojili, abychom ověřili, zda je vůz ještě k mání, a sdělil nám poměrně zajímavé informace. „Vůz je u nás stále na prodej, jedná se však o specifickou verzi pro specifického zákazníka. Měli jsme možnost jej prodat do zahraničí, byli bychom však rádi, kdyby zůstal v České republice,“ řekl Radek Brózda, vedoucí prodeje referenčních vozů ve společnosti Karireal. „Je to zároveň fabia, kterou už dnes nekoupíte. Kombinaci motoru 1.0 TSI a převodovky DSG už totiž nelze zadat do výroby,“ dodal Radek Brózda.

A má naprostou pravdu. Škoda Fabia s výbavou Style se už nabízí pouze s manuální převodovkou, a sice pětistupňovou pro verzi s výkonem 70 kW, a šestistupňovou pro výkon 81 kW. Původní doporučená cena unikátně sestavené pistáciové Škody Fabia 1.0 TSI/81 kW DSG činila ke konci března loňského roku 515.900 Kč, dnes ji tedy ve stavu prakticky nového vozu koupíte o 116.000 Kč levněji.

Ani to přitom nemusí být konečná. Vůz můžete mít o 10.000 Kč levněji díky výkupnímu bonusu za protiúčet, a pokud máte v plánu u prodejce nechat svou starší pistáciovou fabii, sleví vám 50.000 Kč. Jak jsem však pochopil z telefonického rozhovoru, prodejce jednoduše nemá v plánu zbavit se „pistošky“ za každou cenu. Chce ji zkrátka prodat někomu, kdo ji dokáže stoprocentně ocenit.