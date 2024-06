Největší sraz amerických aut? Zkuste Švédsko, ale připravte se na pořádnou party

Fanoušci amerických korábů už mají jistě plný kalendář českých akcí na letošní rok. Ostatně zaoceánské vozy jsou pro našince extrémně populární a odpovídá tomu tedy i počet srazů a různých vyjížděk. Pokud se ale v kalendáři přece jen místo ještě najde, mohli byste vyrazit na jeden z největších srazů amerických aut na celém světě. Nelákáme vás do Ameriky, sem můžete jet autem a nebude to trvat ani den.

Řeč je o Power Big Meet ve Švédsku, kde se každoročně sejdou desítky tisíc lidí a tisíce amerických aut převážně z 50. a 60. let. Původně se sraz konal na letišti Johannisberg poblíž města Västerås, které je nedaleko Stockholmu. To bylo ideální i pro návštěvníky z jiných států, třeba z Prahy se do Stockholmu letí ani ne dvě hodiny.

Aktuálně se sraz koná ve městě Lidköping, které je položené na jihu jezera Vänern. Tohle jezero je svou rozlohou 5650 kilometrů čtverečních největší ve Švédsku a třetí největší v Evropě. Proč je Power Big Meet přestěhovaný? Více důvodů, ten hlavní se ale udává jako nedostatek místa na letišti. V roce 2014 zde bylo dvě stě tisíc lidí a 17.000 aut. To jen pro představu, o jak velkou akci jde.

V roce 2016 byl držitel ochranné známky Power Big Meet okraden o milion švédských korun během svého eventu. Chvilku to vypadalo, že se na to vykašle úplně, ale nakonec si to rozmyslel. Byli tam ještě nějaké techtle mechtle, ale tohle je příběh spíše pro švédské noviny, důležité pro vás je, že event se stále jmenuje Power Big Meet a letos se koná od 4. do 6. července.

K jezeru se dostanete velmi snadno, stačí jet do Německa na trajekt, vylodit se ve Švédsku a jet zhruba 400 kilometrů na sever. Samotná akce je opředena mnoha historkami, Švédové se umí neskutečně rozparádit, jejich auta jsou v různých stavech a paří se až dlouho do noci, klidně až do rána. Na takovou akci zcela určitě nezapomenete.