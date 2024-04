Největší evropská Mazda má datum premiéry. CX-80 bude měřit skoro pět metrů

Oficiální odhalení většího sourozence aktuálně nabízené CX-60 je na spadnutí. Mazda nás proto láká střípky informací a fotografií C sloupku své nové CX-80. V oficiální zprávě japonská automobilka uvádí, že novinka nabídne spoustu prostoru uvnitř, pohodlí, variabilitu a také skvělé jízdní vlastnosti.

Délka by měla dosahovat k pěti metrům (CX-60 měří 4740 mm) na více než třímetrovém rozvoru (2870 mm u CX-60), i výškou by měla překonávat nynější vrcholný model. Díky nárůstu rozměrů se dovnitř vejde třetí řada sedadel, sklopitelných do ploché podlahy. U druhé řady Mazda slibuje tři možné konfigurace, včetně oddělených kapitánských křesel.

CX-80 bude také stát na platformě Large Architecture, bez překvapení by proto měla být i paleta motorů z rodiny SkyActiv Multi-Solution Scalable Architecture, za kterou sklidila u menšího modelu japonská automobilka obdiv od všech odpůrců downsizingu.

Je celkem jasné, že novinku bude pohánět buď plug-in hybridní ústrojí s 2,5litrovým čtyřválcem plus elektromotorem o systémovém výkonu 241 kW nebo naftový řadový šestiválec se 147 nebo 187 kW. Datum premiéry CX-80 je stanoveno na čtvrtek 18. dubna, předprodej začíná v květnu a do dealerství dorazí během podzimu.