Největší bizár motorsportu se jmenuje 24 Hours of LeMons. Nic horšího nenajdete

Každý rok se poblíž francouzského městečka Le Mans uskuteční na okruhu La Sarthe největší motoristické klání na světě. Po trati krouží ti nejlepší jezdci na světě ve svých extrémně vypilovaných závodních vozech po dobu 24 hodin, přičemž si úplně všichni sáhnou na dno. Po celém dni závodění pak vzejde vítězný tým, který může po právu bujaře oslavovat. Tak přesně to je Le Mans.

A nyní si představte jiný scénář: Každý rok se v Americe, a od roku 2016 i v Austrálii a na Novém Zélandu, sejde obrovská parta nadšenců, podivínů, sedláků a všemožných dalších existencí, kteří mezi sebou taktéž bojují na okruhu po dobu 24 hodin, jenže místo špičkových vozů se po trati pohybují s banány, psy, kuřaty a auty z vrakoviště.

Zní vám to jako parodie? Tak to máte pravdu. Závod 24 Hours of LeMons je parodie na slavný závod Le Mans. Těší se obrovské popularitě a i když vypadá jako neskutečný punk, má svá jasně daná pravidla. Maximální cena zakoupeného vozu na závod se totiž musí pohybovat do částky 500 dolarů (11.000 korun).

V případě, že závodní vůz částku přesáhne, nastoupí na start s určeným počtem trestných kol. Dále je potřeba vůz vybavit alespoň nějakou závodní klecí, závodním sedadlem a hasicím přístrojem. Závodník musí mít na hlavě helmu a ochranu krční páteře.

Samostatné závodní vozy jsou kategorie sama pro sebe. Povoleny jsou totiž téměř jakékoliv úpravy zevnějšku. Není tak problém vidět až bizarně extrémní úpravy. Auto ve tvaru banánu? Křídlo vysoké dva metry? Nic není problém. Hlavní je tady přítomnost ochranných pomůcek, vejít se do limitu pět set dolarů a vydržet to za volantem 24 hodin.

Závod se těší obrovské popularitě a získal dokonce i zápis v Guinessově knize rekordů, za největší počet účastníků na trati, když se při jednom klání sešlo 216 aut. Účastnit se této taškařice, kde se lidové tvořivosti meze nekladou, můžete samozřejmě i vy. Jen je to pro evropského nadšence poměrně daleko.