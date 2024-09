Nejstarší autočasopis na světě otevřel svůj archiv. Co se v něm za 129 let psalo o českých autech?

Autocar, britský motoristický magazín – první na světě a také nejdéle kontinuálně vycházející. Jeho kompletní archiv byl na pár dnů zveřejněn pro každého, a my v něm vyhledali zmínky o Československu, Škodovkách, Tatrách nebo Pragách na bez přehánění milionech stránek.

Založen byl v roce 1895 pod názvem The Autocar, souběžně s nástupem motorových vozidel a tehdejší fascinací technikou. Ostatně jeho mottem byla publikace „v zájmu mechanicky poháněné silniční dopravy.“ Když začal vycházet, automobilů pochopitelně ještě moc nebylo, proto také kromě nových typů motorizovaných vozů informoval i o technických inovacích v dopravě, což mu vlastně vydrželo dodnes.

V průběhu 20. století Autocar postupně rozšiřoval svůj obsah. Od čistě technických článků o vývoji motorů a karoserií (také najdete v naší galerii) se stále více zaměřoval na testy vozů a hodnocení jízdních vlastností. Již v roce 1928 začal s publikací objektivních testů, což bylo ve své době revoluční, protože většina tehdejšího tisku často přejímala PR materiály výrobců. Právě důkladné testy a nezávislé recenze nových automobilů jej odlišily od jiných časopisů, již ve svých plenkách například měřil brzdné dráhy nebo spotřebu paliva díky průtokoměrům, nainstalovaným v přeříznutém palivovém vedení.

V průběhu 20. století prošel magazín několika významnými změnami, například v roce 1962, kdy se název změnil na Autocar & Motor, což odráželo širší záběr časopisu. Tento název se udržel až do roku 1994, kdy se publikace vrátila ke svému původnímu názvu, tentokrát pouze jako Autocar.

Pamětníci jistě vzpomenou i na českou mutaci Autocaru, která nějakou dobu vycházela pod názvem Carauto. Časopis byl uveden na tuzemský trh roce 2002 vydavatelstvím Stratosféra, prvním šéfredaktorem byl Jan Červenka (dlouholetý šéfredaktor magazínů SPEED a Top Gear), v šéfovském křesle se vystřídaly také další osobnosti české motožurnalistické scény – například Tomáš Pohanka, Jiří Červenka, Miro Mihálik nebo Jan Cacek. A ti největší fanoušci si jistě nostalgicky postesknou nad takzvanými Autocar Days – jízdami pro veřejnost, které tuzemský Autocar pořádal na okruhu v Sosnové. Česká verze skončila po 409 vydáních, 23 tisících stranách a deseti letech v lednu roku 2013.

Ale nyní zpátky do historie. Zmínek o automobilovém průmyslu na starém kontinentu rámci regionu teprve budoucí republiky je v archivu dohledatelných téměř nula – byť právě zde byl velmi pestrý. Digitalizace archivů má své rezervy a strojové zpracování textu nebo jednotlivých stránek magazínu jistě vidíte v galerii. Za nás je příjemným překvapením profesionální úcta ke konstrukčním řešením a obecně celým autům v před-druhoválečné době a téměř jásot nad obnovením výroby osobních vozů po druhé světové válce.

Prohlédnout si můžete inzeráty na československé vozy, občas reklamy na dalekohledy Meopta, testy vozů, jejich zařazení do různých srovnávacích žebříčků nebo novinky o československém automobilovém průmyslu. Mimořádně vtipně působí třeba britský test Tatry T613 s nadpisem „Působivá výstřednost,“ stejně tak novinkový článek o T613 s karoserií Landaulet s popiskem „Komunistický Cadillac.“ A co třeba analýza výhod vozů s motorem vzadu z roku 1942? Vše najdete v naší pestře komentované galerii. Unikátní možnost nahlédnout do archivů magazínu Autocar, všech více než 6200 vydání, bylo možné do 25. září.