Nejspolehlivější ojetina je malý hybrid za cenu vybavené Škody Fabia. Daří se i miniautu z Česka

Nakupujete ojeté auto, nevíte, které je nejspolehlivější? Nejnovější průzkum hovoří jasně ve prospěch japonských značek.

Z nejnovějším průzkumu společnost Warrantywise, předního britského poskytovatele prodloužené záruky na auta, vzešel nejspolehlivější vůz na britském trhu. Společnost tím pomáhá klientům se lépe vyznat mezi záplavou různých modelů a vybrat ten správný. Právě pozáruční servis a opravy lidi trápí nejvíce, zvláště v době, kdy náhradní díly i práce v nejisté době zdražují.

Do průzkumu byly zahrnuty vozy se stářím do deseti let, na které se už nevztahuje tovární záruka. Hlavním měřítkem byla průměrná a maximální cena, kterou majitel zaplatil za servis během loňského roku.

Tabulce s přehledem vévodí Honda Jazz s průměrnou cenou servisu v přepočtu 12.200 Kč a nejvyšší částkou opravy ve výši 28.000 Kč. Tímto výsledkem získal městský skřítek 93,7 bodů ze 100. Prvenství Hondy není překvapením. Japonské vozy se dlouhodobě těší spolehlivosti a Jazz je navíc jako vstupní model cenově nejdostupnější. Na českém trhu ho koupíte od 535.900 Kč s motorem 1.5 i-MMD (80 kW) a automatem e-CVT. Za podobnou cenu u nás koupíte plně vybavenou Škodu Fabia s motorem 1.5 TSI/110 kW a automatickou převodovkou DSG.

Ze země vycházejícího slunce pochází většina značek z první desítky. S odstupem vybojovala druhé místo Mazda 2. Index spolehlivosti 89,9 bodů je krásný, ale nejvyšší oprava za 69.500 Kč patří v první desítce k nejvyšším. Trojici nejlepších uzavírá Toyota Auris s 89,7 body a největší účtenkou za servis v hodnotě 53.000 Kč. Naopak nejméně při návštěvě opravny nechávají majitelé Mazdy MX-5 s indexem 86,5. Nejdražší oprava vyšla na necelých 17.000 Kč.

Následují překvapivě korejské Kii Ceed a Rio. Desítku nejlepších uzavírá Suzuki Alto,

Hyundai i20 a Peugeot 107 s indexem 81,6 bodů.