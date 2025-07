Nejsilnější Ferrari F40 hledá nového majitele. Během svého života zavítalo i do Brna

Ferrari F40 se představilo v roce 1987, rychle se postavilo do čela značky Ferrari a přes svůj styling, nezkrotnost a výkonný motor se prodrala do hlav nadšených řidičů i do pokojů malých kluků a holek v formě plakátu. Nebylo to ale závodní auto, což se změnilo po zásahu společnosti Michelotto na popud francouzského dealera Charlese Pozziho k účasti na 24hodinovce Le Mans.

Ferrari dalo zelenou a na základě tohoto programu vzniklo 19 kousků závodního vozu F40 LM, kdy zkratka LM odkazovala právě na závod Le Mans. Motor dostal větší mezichladiče, jiné vačky, upravenou palivovou mapu a turba více foukala. Výsledkem bylo 720 koní, což je oproti sériovému vozu rozdíl takřka 250 koní. Výkon se krotil upraveným šasi, lepšími brzdami Brembo a aerodynamickou karoserií. Existovaly různé verze, ta pro evropskou sérii FIA-GT měla dokonce 760 koní.

Další závodní varianty F40, jako třeba F40 GT nebo F40 GTE, nedosahovaly takové brutality jako právě ta pro FIA-GT. LM si tak ponechává první místo jako nejsilnější verze Ferrari F40 v historii. A jeden z těchto kousků je teď v aukci od RM Sotheby's. Nového majitele zřejmě získá 16. srpna během Monterey Car Week.

Konkrétně tohle auto má číslo 14 ze zmíněných 19. Postavilo se v prosinci roku 1992 a o několik měsíců později bylo předáno prvnímu majiteli do Švýcarska. Dokončené je v barvě karoserie Rosso Corsa. Za více než 30 let své existence se auto podívalo na spoustu automobilových eventů různě po Evropě, přičemž zavítalo i do Brna v rámci seriálu Historic Challenge.

Auto vyhrálo cenu na ModaMiami 2025 a letos také prošlo velkým servisem, který zahrnoval údržbu motoru, novou baterii a obutí Michelin Pilot Sport GT S7M. Aukční síň očekává, že se částka zastaví někde mezi 8,5 až 9,5 milionech dolaru, tedy při současném kurzu až 200 milionů korun.

Zdroj: RM Sotheby's | Zdroj videa: Ferrari