Nejsilnější čtyřválec světa má české ceny! Kombi stojí skoro 3 miliony, jak si vede proti M3 Touring?

Rodinné kombi, které vystřelí z nuly na stovky za 3,4 sekundy? AMG takové auto má, jen zavazadelník není tak velký, jak byste si asi představovali.

Divize AMG značky Mercedes-Benz šokovala představením ostrého Céčka, které přešlo u nejvyšší verze 63 z osmiválce na čtyřválec doplněný o elektřinu. Přesněji řečeno má motor M139 o výkonu 470 koní (v tomto naladění nejsilněšjí produkční čtyřválec na světě) a elektromotor na zadní nápravě o výkonu 204 koní s dvoustupňovou převodovkou. Jakožto plug-in hybrid dokáže ale na elektřinu ujet jen 13 kilometrů, systém je zde totiž podřízen dynamice - kombinovaný výkon činí 680 koní.

Právě C 63 S už je také v českém konfigurátoru, a to také jako kombi. Sedan vás vyjde na 2.871.330 Kč, kombi na 2.911.260 Kč. Neuškodí tak, když si praktičtější variantu srovnáme s nováčkem, kterým je BMW M3 Touring, první oficiálně vyráběné eMko v kombíku. Prodává se u nás pouze v jedné specifikaci, a to s šestiválcem, Competition, osmistupňovou automatickou převodovkou a pohonem všech kol xDrive.

BMW M3 Competition M xDrive Touring, jak se kombi nazývá celým jménem, stojí v základu 2.666.300 Kč, což je o čtvrt milionu méně než plug-in hybridní mercedes. Ve prospěch BMW mluví také hmotnost, která je o více než 200 kg nižší. Zároveň má větší zavazadelník, který u C 63 S trpí na uložení plug-in hybridního pohonu, má v základu méně než Škoda Fabia, 324 litrů, zatímco M3 má krásných 500 litrů.

Výhodou C 63 S je pak samozřejmě lokálně bezemisní provoz, i když jen na zmíněných 13 kilometrů. Mnohem větší výhodou bude menší spotřeba, která je podle tabulek pouze 6,9 l/100 km, zatímco BMW chce přes deset litrů. Céčko pak slibuje i nepatrně lepší dynamiku s akcelerací na stovku za 3,4 sekundy, oproti 3,6 sekundy u BMW. V praxi to ale stejně asi nepocítíte, maximálně úvodní kopanec od elektřiny.

Oba vozy mají bohatou standardní výbavu, takže si v rámci příplatků nelze šperkovat až do takové míry, kdy ceny vystřelí k závratným výšinám. Ano, C 63 S může mít lak za skoro sto tisíc a M3 za padesát, stejně tak si můžete hrát i s čalouněním a dekory, ale vše podstatné, co dává těmto autům svůj charakter, je ve standardu. U BMW se hodí zmínit paket Innovation za 100.620 Kč s laserovými světlomety s asistentem, parkovacím asistentem nebo Live Cockpit Professional.

Divize AMG na to kontruje paketem AMG Premium Plus s panoramatickým střešním oknem, head-up displejem, reproduktory Burmester, asistentem dálkových světel nebo digitálními předními světlomety za 108.329 Kč. Za 444.118 Kč pak můžete mít AMG F1 Edition, o které jsme psali samostatný článek. Tato speciální edice je dostupná pouze v Evropě a má mnoho pikantností.