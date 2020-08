Nejrychlejší SUV na světě prošlo omlazením. Bentayga Speed umí i šetřit palivo

Bentley Bentayga se omlazení dočkalo již před pár týdny. Základní model je však limitovaný na osmiválcový benzinový motor, který disponuje výkonem 404 kW (549 koní) a 770 N.m točivého momentu. Ti, kteří chtějí cítit moc motoru W12, si museli počkat až na verzi Speed, kterou automobilka právě představila.

Odvážnější styling oproti standardnímu modelu, o kterém se v souvislosti s faceliftem mluvilo, se nakonec nekoná. Verze Speed vypadá takřka stejně a i ona si tedy přebírá některé designové prvky z grand toureru Continental GT. Má ale svá vlastní 22palcová kola. Minimum změn je pak i v interiéru, který se vyznačuje především řadou označení varianty Speed.

Hlavním tahounem této verze je samozřejmě motor. Šestilitrový agregát W12 produkuje výkon 467 kW (635 koní) a 900 N.m točivého momentu, který je dostupný od 1500 otáček za minutu. Bentley uvádí, že nová Bentayga Speed zvládne akceleraci z 0 na 96 km/h za 3,9 sekundy. Maximálně pak může jet 306 km/h, tedy stále o 1 km/h rychleji než Lamborghini Urus.

Motor umí vypnout polovinu válců a šetřit tak palivo a osmistupňová automatická převodovka umí při jízdě z kopce vyřadit. Vůz má k dispozici i speciální jízdní režim jednoduše nazvaný Bentley, který je naprogramovaný pro ideální vyváženost komfortu a dynamiky.

K zastavení vozu pak slouží karbon-keramické brzdy, které jsou největší, které kdy v Crewe do vozu osadili. V následujících týdnech by nás pak měla čekat ještě jedna premiéra, při které by se měla odhalit hybridní verze vozu. Ta by se měla v hierarchii umístit mezi modely V8 a Speed.