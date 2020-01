Nejrychlejší SUV z Česka teď může výrazně posílit. Snadno ho tím ale zničíte

Německý úpravce automobilů mcchip-dkr.com představil svůj soubor tuningových balíčků pro ostré SUV Cupra Ateca. Zákazník má na výběr ze čtyř úrovní úprav, kdy ta nejmenší jen pohne se softwarem a ta nejvyšší už přidá i pořádnou porci hardwaru.

První úroveň (Stage 1) posune výkon z 221 kW (301 koní) na 257 kW (350 koní). Točivý moment se posune na hodnotu 440 N.m a maximální rychlost se vytáhne až na 275 km/h. Za takovou úpravu se platí 999 eur (25.270 Kč). Ta nejdražší varianta je ale mnohem šťavnatější.

Poslední a nejvyšší úroveň Stage 4 zahrnuje vedle úprav softwaru i upgrade turbodmychadla, nový mezichladič nebo i nové výfuky. Zákazníci odjedou z tuningové dílny s SUV o výkonu 349 kW (475 koní). Hranice točivého momentu překročila pětistovku a maximální rychlost se posunula až na 285 km/h.

Taková paráda už ale něco stojí. Stage 4 vyjde na 8999 eur (227.670 Kč). Je to dost peněz, ale 174 koní navíc už bude hodně znát. A to bohužel nejenom na jízdním projevu, znát to bude i na ostatních komponentech. Jmenovitě máme starost o převodovku DQ381, již je Cupra Ateca osazena a která je dimenzovaná jen na 410 N.m točivého momentu.

Tuto hranici však překročíte už na první úrovni tuningu. Společnost se o dodatečných úpravách převodovky nezmiňuje. Pro klid v duši tak můžete zakoupit něco u výrobce APR, který umí převodovku vyladit k hladšímu chodu a přesnějším a rychlejším reakcím pomocí upgradu. Upravená převodovka už zvládne i mnohem větší nápor točivého momentu, kolik přesně ale úpravce už neuvádí. To s cenou se netají, úprava stojí 21.000 Kč.