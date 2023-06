Nejprodávanější ojetý elektromobil není Škoda. Kdo si myslí, že se starším ušetří, může narazit

Řada zájemců o elektromobil přemýšlí kvůli vysoké ceně nového kousku o jeho pořízení ze sekundárního trhu. Cenový rozdíl oproti spalovací alternativě je ale stále vysoký.

Že u nás elektromobilita zrovna nekvete, není žádným překvapením. Potenciální zájemci zmiňují jako největší problém vysokou cenu. Proto většinou vozy putují do firem, které je obvykle financují na operativní leasing nebo jiný produkt. Za hotové se kupuje jen málokdy. Běžného českého občana tím pádem napadne, že si počká na vhodnou ojetinu, ale ani zde není lehké dojít k uspokojení.

Pravdou je, že sekundární trh s elektromobily se meziročně rozrostl o 129 % a patří mu 0,83% podíl. To znamená, že každé 120. auto na největších inzertních portálech je elektrické. Jde o mladé kousky s průměrným stářím 3,5 roku a nájezdem do 23 tisíc km. Ze 48,15 % mají český původ, ale 24,69 % je dovezeno z Německa a nejčastěji v bílé barvě (30,04 %). Nového majitele si najde většinou do 55 dní i přesto, že je stále dvakrát dražší než ekvivalent se spalovacím motorem.

Tento fakt je dán poměrně hojným zastoupením modelů značky Porsche (4,03 %) s průměrnou cenou 2.799.000 korun. Není divu, vždyť staré jsou většinou 3 roky a s nájezdem 17.000 kilometrů. I tak se prodají během 39 dnů. Pravděpodobně narazíte na modrý (20,41 %) import z Německa (42,86 %), ale 38,78 % z nich má český původ.

Největší zastoupení mají na sekundárním trhu elektrická BMW (17,53 %) s průměrnou cenou 789.000 korun. Nejhojněji vídaným modelem je i3. Vozy mají najeto kolem 24.000 km a stáří 4 roky. Nejčastěji jde o bílá auta (34,27 %) importovaná z Německa (47,42 %). Dealer je udá za cca 69 dní.

Zato ojetá elektrická Škoda se třetím největším podílem na trhu (13,25 %), vyjde v průměru na 1.319.000 korun, protože je stará 2,5 roku a s nájezdem okolo 21.000 km. Převahu má rodinný Enyaq iV (78,26 %) a pak Citigo-e iV (21,12 %). Na nového majitele čekají 61 dní. Zajímavé je, že prodejci zřídka kdy uvádějí zemi původu.

Mezi BMW a Škodu se na druhé místo dostala Tesla, jejíž vozy patří s 5 lety k nejstarším a mají také největší průměrný nájezd kolem 65 900 km. Přesto za ně zaplatíte kolem 1.189.000 korun a u prodejce většinou vydrží jen 55 dní.

Přirozenou součástí nákupu ojetého vozu je prověření historie a u elektromobilu na tom zvláště záleží. Během zatajené nehody totiž mohlo dojít k poškození baterie, která stojí jako půl auta. Navíc se sem dováží vozy, které bývají na západě neprodejné a dealeři zkoušejí štěstí „více na východě“.