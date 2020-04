Nejprodávanější elektromobil v Evropě teď mají Francouzi. Tesla jim ale šlape na paty

Francouzský elektromobil Renault Zoe dorazil v polovině loňského roku již v druhé generaci. Verze R110 udává dojezd na jedno nabití až 395 kilometrů a Zoe se tak stalo jedním z nejschopnějších elektromobilů nejen na českém, ale i na evropském trhu. Všimli si toho i zákazníci a začali se hrnout do dealerství.

Zákazníci si Zoe oblíbili natolik, že z něj udělali momentálně nejprodávanější elektromobil na evropském trhu. Renault udává, že během prvních třech měsíců zaregistroval 22.819 kusů a patří mu tak 17,3% podíl na trhu. V těsném závěsu ovšem byla Tesla Model 3 s počtem 19.994 kusů. Bronzová příčka patří Volkswagenu e-Golf, který zajímal 9554 zákazníků.

V roce 2019 prodal Renault celosvětově celkem 62.447 automobilů z divize Z.E. (Zero Emission). V této divizi se vedle Zoe nachází například i elektrické Kangoo, které může s dojezdem na jedno nabití okolo dvou set kilometrů sloužit třeba službám ve městech. Bude zajímavé sledovat vývoj prodejů v průběhu celého roku. Je dost možné, že právě Zoe bude celoročně nejprodávanějším elektromobilem v Evropě, což by nebylo poprvé.

S prodeji elektromobilů by také mohl zahýbat nový Volkswagen ID.3, který co nevidět vstoupí na trh a bude lákat zákazníky na svou univerzálnost. Než se tak stane, bude to nejspíš souboj Tesly a Renaultu.