Nejošklivější Ferrari míří do aukce. Na silnici nesmí, přesto má hodnotu desítek milionů

Unikátní mula je vlastně továrním „swapem“. Tuhle 458 Italia totiž pohání hybridní V12 z LaFerrari.
Během probíhajícího automobilového týdne v kalifornském Monterey se už tradičně koná i řada aukcí. Konkrétně v katalogu nabízených vozů společnosti RM Sotheby's se přitom letos objevuje vedle těch nejpůsobivějších aut planety i jedna pořádná kuriozita. Nového majitele totiž hledá prototyp Ferrari z roku 2011, který patřil do rané vývojové fáze tehdy nadcházejícího hypersportu LaFerrari (2013).
Zmínku o ošklivosti v titulku je nutné brát s nadhledem, u vývojové muly se na styl nehraje a všechno bývá podřízeno funkci a úspěšnému testování techniky. Prototyp interně označený jako „F150 Muletto M4“, vycházející z oceňovaného osmiválcového modelu 458 Italia, tedy stále nese speciálně upravenou kapotáž s odhalenými šrouby a nýty, přečnívající výfukové potrubí nebo rozdílné brzdy vpředu a vzadu.
Především se ale v prototypu na upraveném hliníkovém rámu již nachází hybridní dvanáctiválcový motor F140 FE, který nakonec v sériovém LaFerrari produkoval maximální systémový výkon 963 koní (708 kW). Interiér vývojového exempláře si ponechává známou architekturu 458 Italia. Ze zajímavostí lze nicméně uvést výstražné značení vysokého napětí, kterým bylo přelepeno logo vzpínajícího se hřebce na volantu, dodatečné přepínače na palubní desce nebo ledabyle umístěnou baterii pod nohami spolujezdce.
Špionážním fotografům známý prototyp, který brázdil silnice a okruh ve Fioranu, později Ferrari nabídlo ke koupi těm nejvěrnějším zákazníkům značky. A to čistě jako sběratelský artefakt. Mula samozřejmě postrádá homologaci a nelze ji přihlásit na silnice. Vůz tak v aukci opět míří na zaryté fanoušky, kterým by tenhle kousek z historie Ferrari obohatil sbírku. Cenovku přitom experti z RM Sotheby's neočekávají zrovna nízkou, odhadem je 900.000 až 1.200.000 dolarů, tedy v přepočtu 18,9 až 25,2 milionu korun. Odklepnuto bude v pátek 15. srpna.
Zdroj: RM Sotheby's | Zdroj videa: Auto.cz