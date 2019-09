Nejočekávanější Porsche se ukáže už dnes. Sledujte premiéru Taycanu online

Dnes to vypukne! Dnes se začne psát nová éra automobilky Porsche. První elektrický model Taycan si odbude premiéru v Berlíně a sledovat ji můžete online prostředictvím videa pod článkem. Pro Porsche je to velký den, protože přípravy na tento vůz probíhaly několik let. Prototypy mají za sebou miliony testovacích kilometrů a okruh Nardó se pod náporem voltů jen prohýbal.

Ještě před oficiální premiérou Porsche servíruje další várku fotografií, které zobrazují detaily vozu. Podle testovacích mul to vypadá, že už celkově nemá co skrývat, takže až ve tři hodiny odpoledne v Berlíně strhnou plachtu, pouze si doplníme celkový obrázek.

Design vychází z konceptu Mission E, který před čtyřmi lety předznamenal novou éru značky. Zdali si Taycan nechal i nějaká překvapení, se dozvíme již brzy.