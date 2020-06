Nejmenší Volkswagen je teď dražší než Polo. S novým motorem se to ale změní

V nedávném testu Volkswagen up! GTI jsem naťuknul i ceny běžných verzí. Tenkrát se do tří set tisíc vešla i stylovka s dvoubarevným lakováním karoserie a 16palcovými litými koly, což sice může v kontextu s velikostí auta vypadat hrůzostrašně, up ale na druhou stranu nikdy nebyl z levného kraje. Ještě v dubnu jeho nabídka zahrnovala sedm linií výbav (up!, Eco, Black, White, beats, R-Line a GTI), dnes ale najdete pouhé dvě - Eco a GTI. Znamená to konec upu jako takového? Ale kdepak…

Již dříve jsme na Autorevue uváděli, že vozy Volkswagen čekají v letošním roce změny v nabídce pohonných jednotek. Spousta motorů skončí, spousta jich bude nahrazena a velká váha bude udělena elektrifikaci. Neunikne ani nejmenší model up!, jehož razantní ztenčení nabídky je dáno ukončením objednávek motoru 1.0 MPI s výkonem 44 kW. Verze Eco (50 kW) spalující vedle benzinu i zemní plyn pouze projde emisní úpravou, stejně jako tříválec TSI s výkonem 85 kW, který žene vpřed rozvernou verzi GTI.

Motor 1.0 MPI/44 kW už v českém ceníku ani konfigurátoru Volkswagenu up! nenajdete, a protože v nabídce zůstaly jen ty nejdražší verze, z prostého srovnání základních cen vyplývá, že je vůz dokonce dražší než o třídu větší Volkswagen Polo v základní výbavě (s motorem 1.0 MPI/59 kW začíná na 327.900 Kč, zatímco up! Eco stojí 341.900 Kč). Je to ale jenom dočasné. Volkswagen up! totiž na přelomu srpna a září dostane motor 1.0 MPI Evo s výkonem 48 kW, který by ceny mohl vrátit pod hranici 300.000 Kč.

Volkswagen motory v upu vymění takříkajíc kus za kus. Během posledního srpnového týdne skončí výroba verzí s motorem 1.0 MPI/44 kW a hned následující týden začnou z výrobní linky Volkswagenu v Bratislavě sjíždět vozy s motorem 1.0 MPI Evo/48 kW. Model jako takový by měl podle informací IHS Markit z listopadu loňského roku zůstat ve výrobě až do srpna 2023, otázkou ale zůstává, zda bude po celou dobu poháněn i spalovacími motory, nebo dožije jako elektromobil. Stejně jako Škoda Citigo.