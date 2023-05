Nejluxusnější Škoda Enyaq v historii dostala důležité tlačítko. Má skoro 300 koní a ujede téměř 600 km

Škoda má pro nás mnoho novinek a zabalila je do nové výbavy Laurin & Klement pro elektromobil Enyaq.

Také Škoda Enyaq iV, první elektromobil automobilky na platformě MEB, se dočkal tradiční luxusní výbavy Laurin & Klement, a to v obou karosářských variantách. Zároveň s ní má premiéru i rozsáhlá technická modernizace. Právě tou začneme, protože je důležitější. Premiéru má nová baterie i pohon, modernizace nese označení 85 a 85x. Doposud jsme byli zvyklí na verze 60, 80, 80x či RS iV. Tak co je jinak?

Čísla to řeknou jasně - maximální systémový výkon činí 210 kW (286 koní). Verze s pohonem zadních kol 85 zrychlí z 0 na 100 km/h za 6,7 sekundy a ujede na jedno nabití 570 kilometrů. Čtyřkolka 85x zvládne stovku za 6,6 sekundy a ujede 550 kilometrů. Vysoký výkon je téměř na úrovni verze RS iV, která nabídne 220 kW. Verze 80 mají výkon 150 kW v zadokolce a 195 kW ve čtyřkolce.

Vidíte správně, mezi verzemi L&K a RS iV je nyní rozdíl pouhých 10 kW a ve zrychlení na stovku je RS oproti 85x jen o 0,1 sekundy rychlejší. A také L&K má posunutý omezovač rychlosti na 180 km/h, stejně jako RS. Ostatní verze jezdí 160 km/h. No a po stránce kombinovaného dojezdu je na tom verze L&K nejlépe, doposud byla největším maratoncem verze Clever iV 80 s 543 kilometry.

Enyaq L&K je vybaven také novým softwarem ME 4 s funkcí předehřevu, která před nabíjením dostane baterii do optimální teploty. Bude to fungovat jak na pokyn řidiče pomocí dedikovaného tlačítka, tak i automaticky podle údajů z navigace. Ke konci roku bude tato funkce součástí všech modelů Enyaq iV a byla implementována na žádost zákazníků a poznámky novinářů. Díky optimalizování nabíjecí křivky pak trvá verzi L&K dobití z 10 na 80 % pod půl hodiny, ale to není nic převratného, okolo této hodnoty se motají všechny verze. Mimochodem L&K se obejde bez označení iV.

A co tedy znamená Laurin & Klement u Enyaqu? Má boční prahy v barvě karoserie, chromové lišty kolem oken, chromovaný rámeček masky Crystal Face, 20palcová kola, tónovaná zadní skla, stříbrně lakované střešní ližiny a pár lakovaných prvků v barvě šedá Platinum. Funkce Kessy nyní automaticky zamkne vozidlo, pokud řidič vystoupí a vzdálí se s klíči v kapse.

Interiér je k mání je dvou provedeních - Lodge a Shell. Standardem je druhý z nich s koženými potahy sedadel v béžové barvě, ale k mání je i černá. Infotainment a kokpit mají trochu pozměněnou grafiku taktéž na základě zpětné vazby od zákazníků a novinářů. Interiér Lodge nám příliš představen nebyl, ale jasně vidíme velmi zajímavé čalounění sedadel i palubní desky v odstínech hnědé a béžové. Všechny Enyaqy L&K pak mají exkluzivně přední sedadla s funkcí ventilování a masírování.

„V novém modelu Enyaq L&K zavádíme několik technických vylepšení, která budou následně použita i v dalších modelech této řady. Na základě zpětné vazby od zákazníků jsme implementovali systém předehřevu baterie, který rovněž využívá údaje z navigace. Tato funkce optimalizuje výkon nabíjení i v chladném počasí. Naše nové uživatelské rozhraní navíc posouvá použitelnost na zcela novou úroveň, takže je ovládání vozu ještě intuitivnější“, říká o novince Johannes Neft, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast technického vývoje.