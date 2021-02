Nejlevnější VW ID.3 v ČR stlačil cenu pod 900 tisíc. Má 150 koní a slušnou výbavu

Nabídka variant elektromobilu ID.3 se u Volkswagenu dále rozšiřuje směrem dolů. Model se zatím držel pod milionem korun ve variantách výbav Life (od 982.900 Kč) a Style (od 997.900 Kč), v tuto chvíli už ale najdete v českém konfigurátoru ještě levnější výbavu City, která začíná od cenovky 895.900 Kč.

Výbavu City kombinuje model výhradně s jedním elektromotorem o síle 110 kW (150 koní) a baterií o kapacitě 45 kWh, která by měla zajistit dojezd na jedno nabití okolo 350 km (WLTP). Standardem je poté AC nabíjení výkonem 7,2 kW a DC až 100 kW (vyšší výbavy ID.3 s bateriemi 58 kWh a 77 kWh nabízí AC 11 kW a DC 125 kW).

Přirozeně ID.3 City odhazuje i některé pakety výbavy, které najdete standardně u zmíněných vyšších výbav. Základní 18palcová ocelová kola s poklicemi, šedý lak karoserie, LED světlomety a jednozónovou klimatizaci však stále doplňují pakety Comfort a Infotainment, které zajistí především to nejnutnější.

Standardem jsou tedy i vyhřívaná přední sedadla, vyhřívaný multifukční volant a trysky ostřikovačů, parkovací senzory vpředu i vzadu, front assist, asistent udržování jízdy v pruhu a odbočování vlevo, adaptivní tempomat, bezklíčový přístup, dešťový senzor, 4 USB-C porty nebo 10palcový infotainment s navigací.

Zde by nakonec cenové dno ID.3 nemuselo končit. Pokud se české zastoupení udrží vzoru nabídky německého Volkswagenu, do prodeje by mohla později zamířit již vůbec nejlevnější varianta Pure, která u sousedů startuje od 31.495 eur (asi 813.000 Kč).