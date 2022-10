Nejlevnější sportovní auto v Česku je zpět v nabídce! Dokáže vám, že 115 koní k zábavě bohatě stačí

Z České nabídky automobilky Volkswagen se potichu vypařil nejmenší Volkswagen. Nyní je ale Up! zpět včetně verze GTI, která je tak nejlevnějším sportovním autem na našem trhu. Co všechno nabídne?

Když jsme Volkswagen Up! GTI testovali v květnu roku 2020 stál bez příplatků 409.900 Kč, s nimi pak rovných 460.000 Kč. Nyní je jeho základní cena 458.900 Kč a je tedy nejlevnějším sportovním autem na našem trhu. Do návratu modelu do nabídky byl vozem s tímto titulem Swift Sport od Suzuki, který aktuálně stojí 560.900 Kč.

Že Up! GTI není sportovní auto? S výkonem 85 kW (115 koní), 6stupňovou manuální převodovkou, pohonem předních kol, délkou 3,6 metru, rošťáckým vzhledem, lehkou zadní částí a celkovou hmotností jen lehce přes jednu tunu splňuje požadavky na sportovní auto určitě mnohem víc než mnoho větších a těžších jedinců.

Základní výbava auta zahrnuje 17palcová kola s pneumatikami 195/40, kotoučové brzdy vpředu a bubnové vzadu, zatmavená zadní okna, rádio s šesti reproduktory, držák na telefon, ambientní osvětlení, kožené čalounění madla ruční brzdy, volantu a řadicí páky, přední mlhovky, vyhřívání předních sedadel či automatickou klimatizaci.

Jak ho vylepšit? Bílá a červená barva jsou zdarma, dvoubarevné lakování je minimálně za 4400 Kč a metalíza stojí od 12.600 Kč. Za 14.400 Kč můžete jít do pětidveřového provedení. Za 12.100 Kč můžete pořídit asistenční paket zahrnující zadní parkovací kameru a tempomat. Výškově nastavitelná přední sedadla jsou za 2600 Kč a třeba reproduktory Beats za 12.500 Kč. Za pětidveřové provedení připlatíte 14.400 Kč.