Nejlevnější nový Volkswagen Tayron vypadá takto. Plug-in jen pro pět, zato se skvělým dojezdem

Nové rodinné SUV míří do prodeje se zatím omezenou nabídkou výbav i motorizací. Základní specifikace je už nicméně k dostání.

Zbrusu nová náhrada za Volkswagen Tiguan Allspace oficiálně míří do prodeje v Česku. Až sedmimístnou novinku zatím automobilka nabízí v konfigurátoru ve výbavách Life a R-Line, přičemž dodatečné „lidové“ verze People a R-Line People jsou akčními modely (viz tabulka níže). V každém případě si už ale můžeme prohlédnout, co rodinné SUV nabízí v úplném základu.

Na český trh vstupuje Tayron s cenovkou 1.099.900 Kč ve výchozí úrovni Life. Za tuto cenu pohání SUV mild-hybridní čtyřválec 1.5 eTSI (110 kW/150 k) ve spojení se sedmistupňovým automatem DSG a pohonem předních kol. Pro základní výbavu je nicméně dostupný také výkonově slabší plug-in hybridní čtyřválec 1.5 TSI eHybrid (150 kW/204 k) s šestistupňovým DSG a pohonem předních kol, který cenovku posune na 1.165.900 Kč. S baterií o kapacitě 19,7 kWh u něj VW udává dojezd na elektřinu až 123 km.

V základu specifikovaný Tayron má karoserii lakovanou jediným bílým bezpříplatkovým lakem Pure (další odstíny od 10.000 Kč) a jezdí na 17palcových litých kolech (další designy a velikosti od 5000 Kč). Sedačky jsou čalouněné látkou, standardně však v interiéru najdete i ambientní osvětlení v 10 nastavitelných barvách. Osvětlení má pak Tayron slušné i zvenku – používá LED světlomety s funkcí Light Assist, zadní 3D LED světla, a taky mu nechybí stylově podsvícená loga VW na masce i zádi.

Po stránce technologií a komfortu nabídne Tayron za milionovou cenovku i další slušnou výbavu jako třeba třízónovou klimatizaci, vyhřívaná sedadla vpředu, vyhřívaný volant čalouněný kůží, dešťový senzor, 10,25palcový přístrojový štít a 12,9palcový infotainment s bezdrátovým rozhraním Apple CarPlay a Android Auto. V základním balíčku dnes povinných asistentů najdete kromě adaptivního tempomatu také částečně automatický parkovací asistent se zadní kamerou.

Sedmimístné provedení je nakonec příplatkem 23.400 Kč, nutno ale zmínit, že pro plug-in hybrid není kvůli zástavbě baterie pod podlahou kufru dostupné. Co se týče pohonu všech kol, ten je v tuto chvíli dostupný pouze v rámci naftové motorizace 2.0 TDI 4Motion (142 kW/193 k) u vyšších výbav R-Line a R-Line People. Později by ovšem měly nabídku rozšířit také čtyřkolky s benzinovým 2.0 TSI (150 kW/204 k; 195 kW/265 k).