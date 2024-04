Nejlevnější nový Volkswagen Golf v Česku vypadá takto. Parádu neudělá, ale výbavu má dobrou

Volkswagen Golf prošel řádným omlazením a na začátku tohoto měsíce jsme se dozvěděli jeho české ceny. Nyní už je ale vůz také v českém konfigurátoru, takže se můžeme podívat za nablýskané produktové fotografie a zjistit, jak vypadá i úplný základ. Pojmem základ už není výbava „Golf“, ale Limited, a to za 554.900 Kč. Když golf přišel v roce 2019 na trh, vyšel na 479.900 Kč, ale měl motor 1.0 TSI o výkonu 81 kW, nyní je základem čtyřválec 1.5 TSI o výkonu 85 kW a s šestistupňovým manuálem.

Ve výbavě nyní máte čtyři USB-C porty, látkové potahy sedadel, automatickou klimatizaci, parkovací senzory vpředu i vzadu, vyhřívání předních sedadel a volantu, 12,9palcový infotainment s bezdrátovým zrcadlením chytrých telefonů, 15palcová ocelová kola s poklicemi a pneumatikami 195/65 nebo tempomat. Oproti verzi před faceliftem benefituje novinka především z nového displeje, který je výborný a vůbec už se neseká.

I základní golf si ale samozřejmě můžete vylepšit k obrazu svému, i když je to trochu limitované. Šedý lak můžete vyměnit za 7800 Kč za bílou, případně za 10.200 Kč za další odstín šedé. Komu by to bylo málo, může si za 16.800 Kč připlatit metalízu, akorát výběr opět není moc pestrý - dva odstíny modré, černá a stříbrná. K mání je pak i lak karoserie s perleťovým efektem. Stojí 26.500 Kč, ale je to zase jen odstín bílé. Nový golf samozřejmě můžete mít třeba červený, ale až ve vyšších výbavách, základní výbava nemůže být nijak výstřední a je vlastně docela nudná, což zase některým bude vyhovovat.

Za 24.300 Kč pak můžete mít 16palcová hliníková kola Norfolk s pneumatikami 205/55. Z příplatkové výbavy pak můžeme zmínit třeba zatmavená zadní okna za 7100 Kč, tempomat ACC za 12.300 Kč, zpětnou parkovací kameru za 7700 Kč, snížený podvozek o 15 mm za 5600 Kč nebo tažné zařízení za 21.000 Kč. Interiér budete mít v této verzi vždy v černé látce.