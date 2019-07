Elektrický pohon se již pomalu a jistě dostává do těch nejnižších segmentů automobilové hierarchie. Dá se přitom říct, že zlomovým obdobím pro kategorii dostupných elektromobilů bude rok 2020. Malé elektrické modely čekáme od celé řady výrobců a současná nabídka bude od dost větší. A to mluvíme právě o cenové hladině vozů do 1 milionu korun.

Než se tedy dočkáme oficiálního spuštění prodeje například Škody Citigoe iV, jejího sourozence Seatu Mii Electric, vysoce očekávaného VW ID.3, Peugeotu e-208 a jeho dvojčete Opelu Corsa-e nebo stylové Hondy E, v tuto chvíli je český trh dostupných elektromobilů zastoupen osmicí vozů. Podrobnější tabulku srovnání najdete níže.

Počítáme navíc s jaksi plnohodnotnými automobily, u kterých se nemusíte obávat vyrazit na dálnici aspoň stovkou za hodinu, tudíž nám z výběru odpadávají městské krabičky jako VXT nebo elektrický Aixam. Ke krabičkám má ale blízko Smart, jehož EQ fortwo startuje v Česku na částce 568.900 Kč a patří tak k cenovému dnu levných elektromobilů. Jeho malý akumulátor o kapacitě 17,6 kWh zajistí udávaný dojezd až 160 kilometrů (NEDC).

Poté už míříme ke kategorii čtyřmístných, respektive pětimístných vozů, u kterých zase cenovkou vede Smart s modelem EQ forfour. Za 578.900 Kč a se stejnou technikou jako menší fortwo ujede 155 km (NEDC). Oba Smarty mají elektromotor o výkonu 60 kW (82 koní) a zvládnou jet rychlostí 130 km/h. Na opravdu slušně prostorné auto s obdobně slušnou výbavou je ale nutné skočit do hladiny 800 tisíc korun.

Právě tady už začíná Renault Zoe za 837.000 Kč a Kia Soul EV za 869.980 Kč, přičemž oba modely jsou odchozími generacemi, protože na trhu se již netrpělivě očekává jak nový e-Soul, tak nedávno uvedené Zoe. S dnešními dojezdy 302 km (WLTP), respektive 250 km (NEDC) u Kie, si tak novinky s vylepšenou technikou už zanedlouho řádně polepší.

Korejské elektromobily dále zastupuje Hyundai Ioniq Electric, jehož základní cenovka startuje na 882.990 Kč, přičemž obdobně jako u zbylých elektromobilů se musíte spokojit s maximálně dvěma stupni výbavy (mnohdy i jediným). Elektrický Ioniq nabídne bez ohledu na výbavu udávaný dojezd přes 280 km (NEDC) a výkon elektromotoru 88 kW (120 koní). Už letos v září by ale měla do prodeje zamířit jeho modernizovaná verze.

Jak je vidno, milionová hranice není zrovna lichotivá pro dojezdy alespoň přes 300 km. Nissan Leaf v nejslabší verzi za cenu 937.000 Kč (respektive 950.000 Kč, pokud chcete silnější palubní nabíječku) tak zajistí maximálně 270 km (WLTP). S výkonem 100 kW (136 koní) pak začíná na 939.990 Kč SUV Hyundai Kona Electric, který ujede až 289 km (WLTP). Za větší dojezd a vyšší výkon (449 km, 150 kW) už cena sahá přes 1,1 milionu korun.

Těsně pod milionem, s dojezdem 231 km (WLTP), se poté umisťuje vysluhující VW e-Golf startující na 993.900 Kč. Jeho nepřímým nástupcem bude příští rok zmiňovaný VW ID.3, jehož cenovka se má v základní verzi s dojezdem okolo 330 km pohybovat rovněž okolo milionu korun.