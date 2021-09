Nejlevnější Dacia Duster stojí méně než Fabia. Ostudu nedělá, ale máme lepší tip

Budeme-li se bavit o poměru ceny a výkonu, nemá snad automobilka Dacia na českém trhu konkurenci. Řada výrobců se vydala cestou vyšší standardní výbavy, ta ale příliš nepřeje „ceně od“, na kterou spousta českých zákazníků stále slyší. Ani Dacia se v poslední době nevyhnula zdražování, ukažte nám ale na českém trhu středně velké SUV za cenu nižší než v případě spousty malých městských hatchbacků. Třeba nová Škoda Fabia v základu stojí 329.900 Kč, je ale pravdou, že už má docela slušnou výbavu.

Dacia Duster nedávno prošla modernizací a než si řekneme, jak jezdí, pojďme si připomenout její zřejmě největší trumf. Tím je cena 284.900 Kč za provedení Access s litrovým motorem TCe o výkonu 67 kW a točivém momentu 160 N.m, které platí za vstupní bránu do světa oblíbeného SUV. Nebudeme si nic namlouvat a hned uvedeme, že takové auto moc parády neudělá. Navíc uvedený motor je jediný dostupný pro základní linii. Zároveň si ale nemyslíme, že byste se za nejlevnější duster měli stydět.

Výbava zahrnuje jenom to nejnutnější. Z bezpečnostních prvků jsou to čelní, boční a hlavové airbagy, úchyty Isofix na zadních bočních sedadlech, asistent rozjezdu do kopce, omezovač rychlosti či ABS s rozdělovačem brzdných sil a brzdový asistent. Duster Access má ocelová 16palcová kola, vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v černé barvě. Chybí střešní lišty, rádio a z komfortních prvků se můžete spolehnout jenom na centrální zamykání s dálkovým ovládáním a elektrické ovládání předních oken. Ta zadní mají „švihadla“ a manuálně jsou nastavitelná i vnější zpětná zrcátka.

Pokud požadujete alespoň nějaký komfort, doporučujeme linii Essential za cenu od 336.900 Kč. I ta stojí podobně jako nejlevnější Škoda Fabia a má ocelové šestnáctky v hezčím designu, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, dělené opěradlo zadního sedadla a zejména rádio s DAB, bluetooth, čtyřmi reproduktory a ovládáním na volantu. Kliky dveří a vnější zpětná zrcátka jsou stále v černé barvě, tentokrát už ale nechybí střešní lišty. Navíc je fajn, že si u verze Essential můžete připlatit za pohon na LPG (1.0 TCe/74 kW), a sice rozumných 10.000 Kč.

Dacia Duster 2021: Technické údaje a české ceny Motor TCe 90 TCe 100 LPG* TCe 130 TCe 150 EDC Objem [cm3] 999 999 1332 1332 Vstřikování nepřímé nepřímé přímé přímé Výkon [kW/ot.min] 67/4400-4900 67/4400-4900 96/4500-6000 110/5250-6000 T. moment [N.m/ot.min] 160/2200-3750 160/2200-3750 240/1600-3500 250/1700-3250 Zrychlení [s] 13,1 15,1 10,6 9,7 Rychlost [km/h] 166 166 193 199 Spotřeba [l/100 km] 6,1 - 6,2 6,4 6,2 6,2 Cena Access [Kč] 284.900 - - - Cena Essential [Kč] 336.900 346.900 - - Cena Comfort [Kč] 369.900 379.900 422.900 - Cena Prestige [Kč] 400.900 410.900 453.900 513.900 *uvedené údaje platí při provozu na benzin

Jen klimatizace pořád chybí. Ta je ve standardu až od výbavy Comfort (u Essential za příplatek 15.000 Kč) za stále přijatelných 369.900 Kč (1.0 TCe/67 kW), v případě verze na LPG za 379.900 Kč. Duster Comfort na LPG je zároveň poslední, který se ještě vejde pod čtyři sta tisíc korun, právě on je ale naším tipem na dostupné auto se spolehlivým motorem a nízkými provozními náklady.

Ve výbavě Comfort nechybí zadní parkovací senzory, litá 16palcová kola, rádio s dotykovým 8palcovým displejem a konektivitou Apple CarPlay a Android Auto, přední mlhovky, tempomat s omezovačem rychlosti, elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka (v barvě vozu, stejně jako kliky dveří), elektrické ovládání zadních oken či volant potažený umělou kůží.

Nabídka je samozřejmě široká a od výbavy Comfort můžete mít i čtyřkolku, u nás to ale vyhrála předokolka na LPG. V přiložené galerii si můžete porovnat základní verzi za méně než 300.000 Kč i náš tip v podobě verze Comfort. Přidali jsme i fotky vymazlených a výbavou napěchovaných verzí, se kterými včera jezdil Vláďa Kadera ve Francii. Jízdní dojmy vydáme už brzy.