Nejlevnější čtyřkolka v Česku váží jen 1050 kg a je s ní sranda. Zub času ji však nevynechal

Stovka za 13,8 sekundy zní hrozivě, ale na sněhu vám to bude asi jedno. Důležité je, že tohle auto funguje a rozhodně není nudné.

Češi milují auta s pohonem všech kol. Většina z nich jej tedy ve skutečnosti nepotřebuje, ale ten pocit „pro jistotu“ už musel českým dealerům vydělat jmění. Čtyřkolky jsou prostě drahé a dávají se spíše do větších aut. Co když ale pohon všech kol skutečně potřebujete, ale zároveň chcete malé auto? A která čtyřkolka je v Česku nejlevnější? Nejde o Dacii, ani o Hyundai. Je to japonské Suzuki.

Malé modely Suzuki (Swift a Ignis) stále používají pohon všech kol přes viskózní spojku. Jak již název napovídá, princip fungování je jednoduchý - systém využívá viskozity oleje v tělese, do kterého vedou dva hřídele. Pokud dojde k prokluzu předních kol, tedy na vstupní hřídeli, začne se točit rychleji, vznikne teplo a tím se změní viskozita oleje. Sepne se spojka, dojde k propojení hřídelí a zadní kola už pomáhají.

Nejde ale o pevné sevření obou náprav, je to jako kdybyste se s někým pevně chytli za ruku od vazelíny, je to takové proměnlivé a klouzavé. Zároveň k připojení obou náprav nedochází ihned, což už jasně naznačuje princip fungování - ojel se musí ohřát. Tento pohon všech kol je obecně velmi jednoduchý, levný a prakticky bezúdržbový. Proto je aktuálně spíše v levných autech typu Suzuki či Fiat, ačkoliv Fiat Panda 4x4 již z české nabídky zmizel.

Řeknu vám ale, že jsem se Suzuki Swift 4x4, zvaném AllGrip, strávil jeden zasněžený týden a všichni ostatní mě na silnici akorát zdržovali. A to má výkon 61 kW (83 koní) z motoru 1.2 Dualjet Hybrid. Auto stojí 437.900 Kč s manuální převodovkou ve výbavě Premium, případně 474.900 Kč s výbavou Elegance. Disponuje již výše zmíněným výkonem a čtyřkolka ho nijak výrazně neomezuje v dynamice nebo spotřebě, váží o 110 kg více než předokolka. To je ale pořád jen 1050 kg.

Swift má zavazadelník o objemu 265 litrů, případně 579 litrů po sklopení zadní lavice. Dnes jsou to už průměrné hodnoty. Vpředu je náprava McPherson, vzadu torzní náprava. Kola máte u čtyřkolky vždy 16palcová, protože jsou spojená se zmíněnými výbavami Premium a Elegance. Ačkoliv je výbava slušná, je třeba počítat s tím, že základní cena předokolky činí 369.900 Kč, takže to není kdovíjak luxusní zboží.

Výbava Premium třeba nemá automatickou klimatizaci, jen manuální. Plasty jsou z větší části tvrdé a na nějaké high-tech vychytávky zapomeňte. Na druhou stranu stále tu máte infotainment s Bluetooth a parkovací kamerou, adaptivní tempomat, automatické dálkové světlomety, zatmavená boční skla nebo ukazatel dopravních značek.

Pokud však hatchback mermomocí nechcete, je tu ještě malé SUV Ignis, které se stejnou technikou vyjde na 462.900 Kč. Výbavy má plus minus stejné. Aktuálně čekáme na příchod nové generace Suzuki Swift, která přinese zase něco nového. Stále by ale měla zůstat jedním z nejlevnějších aut na našem trhu.