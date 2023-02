Nejlevnější Bugatti na trhu je už možné konfigurovat a zasadit kamkoliv chcete. Vyzkoušejte si to!

Teď si může každý vytvořit Bugatti dle vlastního vkusu a vyfotit se s ním třeba v obýváku nebo na zahradě.

Bugatti je po celém světě proslulé svými hypersporty, které v posledních letech vyšly v mnoha limitovaných edicích. Zároveň je populární pro zmenšeninu Bugatti Type 35 nabízenou ve spolupráci s The Little Car Company. Sice jde o zábavnou „hračku“, kam se vejdou děti i dospělí, ale to nic nemění na logu umístěném hrdě na špici chladiče. Vždyť tato modelová řada vznikla k oslavám 110. výročí automobilky. Právě proto se výrobce rozhodl poskytnout zákazníkům stejně výjimečný pocit z nákupu, jako když si specifikují velké Bugatti.

The Little Car Company ve spolupráci se společností Ibisdev vytvořilo jedinečný konfigurátor s 3D prvky virtuální reality. V něm si celý vůz sestavíte dle svých přání a pomocí chytrého telefonu jej zhmotníte doma, v garáži, či kanceláři. Díky reálným proporcím budete vědět, jak do prostoru zapadne a můžete si pořídit i snímek. Získáte tím zážitek a první interakci s vozem, ještě než usednete za volant.

Na výběr jsou specifikace Base, Vitesse a Pur Sang. Jelikož jde o věrnou repliku Bugatti Type 35 z roku 1926, i názvy laků, čalounění a dalších detailů nesou reálné historické odkazy. Zmínit můžeme například modrý lak French Racing nebo odstíny zelená Helle Green a modrá Raphanel připomínající závodní piloty. Kombinací je skutečně mnoho, vždyť od prostředního modelu Vitesse máte na výběr 21 laků karoserie a 17 různých čalounění.

Všechny verze Baby II jsou vybaveny pohonem zadních kol a elektrickým motorem. Regulace výkonu je možná prostřednictvím jízdních režimů. Novice omezí výkon na 1 kW s maximální rychlostí 20 km/h. Druhá úroveň Expert posune hodnoty na 4 kW a 45 km/h. Plnou sílu 10 kW s maximální rychlostí 70 km/h odemknete „magickým klíčem Bugatti Speed ​​Key“.

Základní model Base pořídíte v přepočtu od 871.200 Kč, prostřední Vitesse začíná na 1.149.500 Kč. Pur Sang sice vyjde minimálně na 1.464.100 Kč, ale zase dostanete unikátní hliníkovou karoserii, jejíž výrobou stráví odborníci 200 hodin. Používají totiž tradiční postupy jako při zhotovení původního typu 35.