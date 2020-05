Chcete zažít nejlepší road trip v životě? Vezměte si inspiraci od mistra v oboru

S postupným uvolňováním omezeních z důvodu pandemie COVID-19 se již možná brzy dočkáme toho, že budeme moct vyjet do zahraničí na nějaký pořádný road trip. Ví o tom i Porsche, které společně se Stefanem Bognerem z Curves Magazine připravilo pár tipů, jak takovou cestu naplánovat.

„Dobrý road trip vám zůstane v hlavě navždy. Je jako píseň, která hrála při vašem prvním polibku - zůstane s vámi navěky“, začíná Bogner svůj výklad. Klíčovým prvkem je samotné plánování. Bogner používá i klasické mapy na papíře, ale bohatě vám stačí některá z internetových map, kterých je hned několik. Bogner nicméně tvrdí, že studium trasy na papíře se vám více zaryje do paměti.

„Rozložím si mapy, přichytím je na zeď a zapisuji si vzdálenosti od jednotlivých míst. Občas si kupuji opravdu staré mapy, abych viděl, jak se svět za tu dobu změnil. O samotném místě vám to může říct více než turističtí průvodci či knihy.“ Jakmile ale Bogner dokončí rešerši na papíře, uchýlí se k počítači a zkoumá internetové mapy. Ty zase dokáží poradit, kolik určité přejezdy zaberou času.

Ty nejlepší místa na skvělý road trip se dozvíte nejen od svých přátel, ale díky moderním technologiím i na sociálních sítích. Asi nejvíce tomuto koníčku pomáhá Instagram, kde lidé rádi sdílejí zážitky ze svých cest a většinou označují přímo ta daná místa. K ruce ale může být i Facebook.

Bogner bydlí v Mnichově, takže jeho první zastávkou bývají Alpy. Situace v České republice je odlišná. Lidé z Prahy a jejího okolí se mohou snadno dostat do rakouských pasáží během několika hodin. Třeba jezero Attersee je asi čtyři hodiny jízdy a odtud se do pokračovat třeba na sever Itálie, kde jsou řádné, ale turistické poměrně rušné silniční hody.

Lidé z Moravy mají skvělý výchozí bod pro výlet do Maďarska, konkrétně třeba do okolí jezera Balaton, kde se scenériemi opravdu nešetří. Jeden z mnoha tipů, které bych pro vás měl, se nachází zhruba šest až sedm hodin od Prahy i Brna. Jedná se o průsmyk Vršič v severozápadním výběžku Slovinska. Oproti již provařeným průsmykům se totiž nehemží turisty a až uvidíte černou špagetu stoupající do malebných hor, nebudete toho litovat.

Bogner pak radí, abyste nejezdili sami. Je dobré sdílet zážitky s někým blízkým a více aut také není na škodu. Ostřílený veterán v cestování však radí, aby se nesešlo více než osm aut. Logistice to jinak podráží nohy a z pěkného výletu se může stát noční můra. Jako profesionální fotograf pak radí, abyste si vypnuli mobilní telefony.

Focení každého momentu chytrým telefonem prý ničí celkovou atmosféru cesty. Nejlepší je fotit velkým fotoaparátem pořádně a z rozmyslem. Fotografii na Instagram si pak můžete přidat večer v hotelovém pokoji (nebo ve stanu), kdy už se můžete plně soustředit na nafocený materiál.

Doufáme, že již brzy bude možné vycestovat volně do zahraničí a užít si některou z legendárních silnic. Pokud to ale možné nebude, stále tu máme krásy České republiky, která sice nedisponuje tak legendárními průsmyky, ale pořádný road trip si také užijete. Zkuste třeba Krušné Hory nebo Šumavu. Ale ta úplně nejlepší rada při na závěr zní: „Tu nejkrásnější silnici najdete, až když sjedete z hlavní.“