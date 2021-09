Nejlepší vozy Cupra v Česku přehledně: Co jsou zač, kolik stojí a kdo si je koupí?

Označení Cupra jsme v uplynulých dekádách vídávali na sportovně laděných seatech, které mají v rámci koncernu Volkswagen představovat emotivně zaměřené automobily, byť s velkou dávkou racionality. Úspěch Seatu Ibiza Cupra, respektive kompaktního leonu se sportovními geny ovšem vedení Seatu přesvědčil o riskantním tahu v podobě vyčlenění těchto a podobných modelů pod samostatnou značku Cupra. Nakonec se tak stalo na konci ledna 2018. Od té doby Cupra funguje jako autonomní subjekt s vlastním vedením a ředitelstvím. Kořeny značky přitom sahají docela hluboko do minulosti.

Předchůdcem automobilky je totiž divize Seat Sport, založená v roce 1985, respektive oddělení Seat Special Vehicles z roku 1971, jež měly na starost vývoj soutěžních speciálů pro šampionáty v rallye a okruhové série. Jen mezi roky 1979 a 1983 Španělé získali jedenáct titulů. Jejich snaha na poli rallye vyvrcholila v devadesátých letech představením Seatů Ibiza Kit Car a Cordoba WRC, respektive veleúspěšným působením v rámci šampionátu WTCC v první dekádě třetího tisíciletí.

V letech 2008 a 2009 speciál na základech druhé generace Seatu Leon díky prvenstvím Yvana Mullera, respektive Gabriela Tarquiniho ovládl celkové hodnocení WTCC mezi jezdci i týmy. V současné době Cupra připravuje vozy pro sérii TCR, přičemž loni v únoru představila též čistě elektrický závodní vůz e-Racer.

Spektrum sériových aut na běžné silnice se z původního jednoho zástupce rozrostlo na čtyři. První „čistokrevný“ nositel jména Cupra má podobu kompaktního SUV Ateca, jež vzniká v českých Kvasinách. Ostatní cupry se ovšem rodí už v rodném Španělsku. K nim patří hned dvě varianty kompaktního modelu Leon (hatchback a kombi ST) s dvojicí plug-in hybridních pohonů se 150 a 180 kilowatty a dvěma variantami zážehového čtyřválce 2.0 TSI o výkonu 180 a 221, respektive 228 kW v případě kombi s pohonem

všech kol.

Nejširší paletou motorizací se chlubí první svébytná cupra v historii. Dynamicky navržený crossover totiž můžete pořídit také v civilnější podobě, tedy bez přídomku VZ neboli veloz (španělsky rychlý). V tomhle případě můžete vybírat i mezi zážehovou patnáctistovkou se 110 kilowatty, čtyřválcem 2.0 TSI/140 kW s pohonem všech kol a dieselem 2.0 TDI se 110 kW ve variantě s pohonem 4x4 či předokolkou.

Do přehledu jsme ovšem vybrali to nejlepší, co značka Cupra v současné době nabízí. Srdce fanouška přece jen bije především pro výkon a sílu, tak pojďme na to!