Knihou nic nezkazíte. Stejně tak i pěkným modelem a ponožkami. Klidně ale zkuste být originálnější.

Obdarovat automobilového nadšence je snadné, stačí se jen držet pár pravidel. Knihou třeba vůbec nic nezkazíte. Na téma automobilů je jich samozřejmě moře, takže pro vás máme i pár tipů na skvělé kousky. Ponožky jsou zase věc, kterou jsme jako děti pod stromečkem úplně nemuseli, ale teď jsou vítané.

Navíc nadšenci už i ponožky dokázali propojit s automobily a můžete si je tak koupit s automobilovou tématikou. No a kdo by nechtěl ponožky s VW Golfem GTI? Vítané jsou i modely, jen se musíte trefit do vkusu. Pěkná bugattka ale sedne snad každému. Nic nezkazíte ani kvalitní autokosmetikou.

Najít toho můžete samozřejmě spousty. Namátkou třeba řidičské rukavice, nářadí do dílny, kurz sportovní jízdy, film Le Mans 66 na Blu ray nebo školu smyku. A věděli jste, že bundu, kterou nosil ve filmu Případ Thomase Crowna Steve McQueen, koupíte i dnes? A vůbec není drahá.