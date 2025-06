Nejlepší tahouni roku 2025 pocházejí z Mladé Boleslavi. Známe vítěze, i nejlepší motorizaci

Zájem o trávení času ve volné přírodě stále roste. Řada nadšenců si možná už nové zázemí koupila a řeší dilema, jakého čtyřkolového tahouna zvolit. Magazíny What Car? a Camping and Caravan Club na to mají jasnou odpověď.

Titul Tažný vůz roku 2025 si odvezla Škoda Kodiaq, která navíc zvítězila ve váhové kategorii 1.700–1.999 kg. Oblíbené SUV tak porazilo 35 soupeřů. V historii ankety si Škoda hlavní cenu odvezla celkem osmkrát a k tomu přidala 36 vítězství v doplňujících kategoriích. Mezi nejčerstvější patří triumf modelu Elroq ve třídě elektromobilů s kapacitou do 1200 kg.

Odborná porota měla k dispozici Škodu Kodiaq s nejsilnějším dvoulitrovým dieselem naladěným na 142 kW, s pohonem všech kol a sedmistupňovým DSG. Vůz je schopen táhnout brzděný přívěs do hmotnosti 2300 kg. Zároveň je to odpověď na otázku, jaká varianta je nejvhodnější. Volba výbavy je pak individuální – v tomto případě šlo o provedení Sportline.

Výsledek ankety je založen na sérii náročných testů realizovaných na polygonu Horiba-MIRA v hrabství Warwickshire. Všechny vozy byly podrobeny řadě zkoušek, které komplexně prověřily jejich schopnosti, přičemž měly zapřažené různé druhy obytných přívěsů.

Co všechno musely vozy zvládnout? Jednalo se například o nouzový úhybný manévr z pruhu do pruhu, prudké brzdění, akceleraci ze 48 na 100 km/h i zastavení a opětovný rozjezd v prudkém stoupání. Porota také přihlížela k technické vyspělosti vozu, zejména jízdním asistentům a užitné hodnotě interiéru. Ačkoliv si domov vezete vzadu na kolech, objem zavazadlového prostoru zůstává klíčovým parametrem.

Kodiaq v této motorizaci je na českém trhu dostupný s cenou od 1.215.000 Kč ve výbavě Selection. Ta zahrnuje například 17palcová kola, LED světla, vyhřívaná přední sedadla, třízónovou klimatizaci, 10palcový virtuální kokpit, stejně velký infotainment a mnoho dalšího. Tažné zařízení je dostupné pro výbavy Selection a Sportline. Elektricky sklopná varianta vychází na 25.000 Kč, vyšší řada s Trailer asistentem pak na 32.000 Kč.

Zdroj: Škoda