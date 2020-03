Nejlepší moment v historii filmu? Vin Diesel má jasno. Do scény se mu ale nechtělo

Při debatě na téma: „Nejlepší moment filmové historie“ začnou fanoušci různých žánrů okamžitě sypat z rukávu neprůstřelné momenty uměleckých děl, ve kterých nebude chybět útěk Andyho Dufrersna z věznice Shawshank, scéna v německé hospodě ve filmu Hanebný Pancharti či Gandalfovo: „Neprojdeš dál!“ v Pánovi prstenů.

Herec Vin Diesel to ale vidí zcela jinak. Dle něj tento titul drží scéna „Last ride“, při které se loučí s hercem Paulem Walkerem, který zahynul během natáčení sedmého dílu Rychle a zběsile. Walker a Diesel tvořili v této sérii nerozlučnou dvojici a nakonec to byli i právě oni, kdo z ní udělal miliardovou mašinu, která válcuje kina po celém světě.

Původně se herci ale do scény vůbec nechtělo, jak vyplývá z rozhovoru pro magazín MNE: „Nechtěl jsem se vracet k natáčení. Bylo to, jako by mě studio žádalo, abych šel znovu na pohřeb. Byl jsem tím zlomen. Nechtěl jsem, aby někdo využil tragédii jako vyvrcholení příběhu. Byl to velmi těžký okamžik. Trochu mě ale utěšoval fakt, že tak vezmeme vítr z plachet producentovi nebo komukoliv jinému, kdo bych chtěl na konec filmu dát něco o pomstě.“

Paul Walker zemřel 30. listopadu 2013 ve věku 40 let. Osudnou se mu stala nehoda v supersportu Porsche Carrera GT, během které seděl na místě spolujezdce. Policie uvedla, že vůz měl příliš sjeté pneumatiky a řidič tak neměl dostatečnou kontrolu nad vozem. Práce na sedmém dílu byly tou dobou v plném proudu a Walkera tak nahradil jeho bratr a spousta počítačových efektů.

Naposledy o sobě dala tato slavná scéna vědět v listopadu loňského roku, kdy šel do aukce Dominicův Dodge Charger Maximus od společnosti Nelson Supercars a Scott Spock Racing. Údajný výkon vozu byl 2250 koní a sprint z nuly na stovku zvládl pod dvě sekundy.