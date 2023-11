Nejlepší dárky pro řidiče, když nechcete předražená trička s auty, lapače prachu ani ponožky

Ach jo, já vím, další článek o tipech na vánoční dárky na webu o autech. Já už jsem z toho taky otrávený, vždycky vím, co čekat. To budou zase samé hodinky za statisíce, luxusní modely za desetitisíce a pitomá trička od automobilek za tisíce, co vydrží dvě vyprání. Nuda, bez nápadu a hlavně věci, které si každý raději kupuje sám. Snažil jsem se pro vás tedy vybrat takové věci, které by dost možná každý fanda do aut chtěl doma, ale třeba o nich ani neví. Tak pohleďte, ale ať vás u toho nikdo nevidí, však víte proč...

Rush LP

Ve svém okolí upřímně nemám nikoho, kdo by tenhle film neměl rád, což je samozřejmě dáno sociální bublinou. Zfilmování rivality mezi Nikim Laudou a Jamesem Huntem si nás získalo jak hereckým obsazením, tak i úchvatným a hodně saturovaným color gradingem ze 70. let. Na úspěchu filmu má určitě lví podíl také soundtrack, který pro tento film složil Hans Zimmer. To je ten člověk, co umí vyrábět husí kůži. Však vzpomeňte na Dunu.

Soundtrack k filmu Rivalové vyšel v roce 2013 také na vinylu. Jsou to dvě LPčka v červené barvě, a vzhledem k tomu, že Gramofonka v tu dobu ještě neměla pobočku v Kanadě, budou tyhle desky zcela určitě vyrobené v Loděnicích u Berouna. Pokud tyhle desky chcete, odkázal bych vás na stránku Discogs, ale najdete je i jinde. Nové už je samozřejmě nekoupíte, ale tady si myslím, že se dá mluvit i o nějakém sběratelství.