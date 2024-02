Nejlepší auto reklamu na Super Bowlu má podle průzkumu Volkswagen. Jak se líbí vám?

Tradiční svátek sportu a reklamních klipů byl letos na automobilky chudý, VW se ale přesto dostalo do top 3 mezi všemi tématy.

Finálový zápas severoamerické NFL je rovným dílem o sportovních výkonech a nejvychytanějších propagačních snímcích. Na ty se veřejnost možná těší ještě více, než na výsledek klání dvou nejlepších týmů amerického fotbalu. Analytický společnost EDO nyní zveřejnila výsledky míry zapojení diváků v rámci reklam u posledního ročníku Super Bowlu, který proběhl v pondělí 12.2. – mimochodem v něm zvítězili Kansas City Chiefs nad San Francisco 49ers.

Nejlepší automobilovou reklamu dle hodnocení indexu zapojení diváků letos dle EDO poskytl Volkswagen. Jeho snímek se jmenuje An American Love Story a má ukázat, jak se automobilka od zahájení dovozu modelu Brouk koncem čtyřicátých let postupně stávala nedílnou součástí americké automobilové kultury. V celkovém pořadí se klip dokonce umístil na třetím místě za upoutávkami na filmy Wicked od Universal Pictures a akčňák Deadpool & Wolverine. Jak se to Volkswagenu povedlo? Posuďte sami...