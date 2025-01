Nejlepší auta roku 2024 podle Richarda Herbicha: Křápy už na trhu nejsou, výběr byl těžký!

Tradiční vybírání nejlepších aut uplynulých 12 měsíců je rok od roku těžší. Kde jsou ty časy, kdy se člověk svezl s křápy typu Chevroletů Spark nebo Aveo, kterým vypadávaly kvalty za jízdy, nebo si zanadával v Renaultu Fluence, když jezdil v zimě s otevřenými okny kvůli chemickému smradu uvnitř.

Dnešní zákazník téměř nemůže sáhnout vedle a dle všech aut, s nimiž jsem měl to štěstí letos jezdit, má stále obrovský výběr tvarů, přístupů i pohonů. Vloni k naší rodinné smečce přibyl další člen, takže jezdíme ve čtyřech s větším množstvím krámů, plenek, pískacích nesmyslů a tak dále. Můj výběr je tedy opět značně rodinný a uzpůsobený životu na kraji vesnice u lesa, kam vede nezpevněná cesta. Jak ale uvidíte, i do mého výběru se dostala auta se spoustou koní a ryzím sportovním charakterem.

Začnu Fordem Bronco. To auto má neskutečné charisma, vychytávky typu integrovaného otvíráku na lahváče, skutečné terénní schopnosti, ale také moderní technickou výbavu pro pohodlné cestování i řádění mimo asfalt. Blbuvzdorná čtyřkolka je fajnový nápad, pořádný benzinový motor s šesti válci a objemem 2,7 litru je také příjemná změna oproti všem možným hybridům nebo nafťákům. Bronco je prostě krásná hračka, která ale netratí na pohodlí a použitelnosti.

Dále se mi moc líbila Toyota Corolla Touring Sports. Jde o jedno z těch aut, o kterých už leta tvrdím, že si je umím představit před domem. Čím je výjimečná? Vlastně ničím, protože ve všem jde na ruku v ohledech, které potřebuje každá rodina – možná až na chybějící čtyřkolku, ale to už bych chtěl moc. Je fascinující, že se během všech těch let téměř nikdo nepřiblížil kultivovanosti hybridního pohonu od Toyoty, který vám zde umožní jezdit za čtyři litry bez cukání a jiných anomálií. Auto je od motoru krásně tiché, pohodlné, prostorné, snadno se ovládá a udělá skvělou službu i se základním motorem 1.8, který je možné sehnat za velmi férové peníze i s bohatou výbavou.

Vůz, který mi v letošním roce také udělal velkou radost, už nový neseženete. Je to Audi RS4 Avant s paketem Competition Plus. Jak jsem si užíval charismatického motoru, famózních sedadel, předvídatelně se chovající sportovní čtyřkolky nebo superdrahých stavitelných tlumičů, které zvládaly zábavu i cestovní komfort i s 20palcovými koly… A to vše s kočárkem v kufru. Také si vzpomínám na božské karbon-keramické brzdy, které při plném sešlápnutí pedálu vytahovaly zubní protézu z úst, auto mělo navíc šikovný půdorys na českou okresku, takže jste si ho mohli užívat bez bázně o něco více, než macatější RS6 Avant. S paketem Competition Plus vůz stál ranec, ale byl s ním ranec radosti a zábavy.

Povedených aut bylo v letošním roce samozřejmě více, například duo Audi SQ7 a SQ8, klasické Subaru Outback, potěšil mne také Land Rover Defender nebo Mercedes-AMG C43. Letní maraton jsme absolvovali v končícím Volkswagenu Arteon R Shooting Brake, pěkné svezení bylo i ve velmi zajímavém Renaultu Rafale.

Nesmí chybět ani domácí produkce. Nová Škoda Kodiaq potěšila s benzinem, naftou i plug-in hybridem. Stále je z čeho vybírat a ještě nějaký pátek bude. Vše nej do nového roku, milí čtenáři!