Nejlepší auta roku 2024 podle Honzy Mičky: Nejnudnější výběr ze všech? Má to ale krásný důvod!

Rok 2024 byl pro nás v redakci plný změn. Náš auto-moto newsroom vydavatelství Czech News Center opustil dlouholetý šéfredaktor Světa motorů Zbyšek Pechr a teď si užívá zaslouženého důchodu. Na jaře se vydavatelství přesouvalo do nového domova na pražský Hagibor, kde sídlíme společně se skupinou Active Radio, takže vedle nejčtenějších titulů v Česku najdete na jednom místě i ta nejposlouchanější rádia.

Změna pracoviště je příjemná, protože konečně při práci nekoukám do zdi a mám výhled na Vinohradské hřbitovy. Užší propojení redakcí s rádii je podle mě výhra už z pohledu získávání kontaktů a možností, jak náš obsah nabídnout širšímu publiku. A zpříjemní se i příprava našeho televizního pořadu Svět motorů, který vstoupí do páté série.

Loni jsem mým posledním článkem upozorňoval na očekávání rodinného přírůstku. A tak se i stalo. Koncem června se nám narodil syn a můj život se od základu změnil. Koně pod kapotou, zvuk motoru a schopnosti aut řezat zatáčky jsem přesunul na druhou kolej a začal jsem více hodnotit přístup do kufru, umístění úchytů Isofix, vstupní prostor na zadní sedadla a podobně. Díky tomu jsme si kdysi v redakci dělali legraci z kolegy Tomáše Dusila, protože i jeho práci narození potomka ovlivnilo. A teď jsem v tom až po uši.

Od konce června je pro mě prioritou pohodlný, plynulý, bezpečný a bezstarostný pohyb na silnicích, což v diskusích vytočilo nejednoho zaníceného příznivce elektromobilů. Ne, opravdu nebudu v zimě při dlouhých přesunech s kojencem ztrácet čas na nabíječkách, i kdyby se mělo v součtu jednat o nižší desítky minut. Vy to klidně dělejte, ale já nebudu. Tečka.

Na druhou stranu musím přiznat, že jsem těch dlouhých přesunů přes republiku (mám rodinu v Beskydech, ale bydlím kousek od Prahy) po narození dítěte moc neabsolvoval a na denní ježdění nám bohatě stačil malý crossover. Dost času jsem strávil za volantem Toyoty C-HR a společně s partou kamarádů jsme s její pomocí absolvovali také štafetový závod Vltava Run. Kdo ho zná, ví, že auto je vám po celý víkend druhým domovem.

Toyota CH-R je na pohled malá a nepraktická, ale kolikrát jsem měl pocit, že je nafukovací. Tříkolový kočárek s hlubokou korbou slupla jako nic, dokonce snáz než Škoda Fabia s papírově větším kufrem. Vypadá skvěle, má luxusní výbavu a testovaný hybridní dvoulitr se čtyřkolkou jezdil za 4,5 litru. Je to auto, které bych chtěl domů – pro sebe, protože se mi moc líbí.

Jasně, pro rodinu by bylo lepší volbou MPVčko s šoupačkami, ale s výjimkou Stellantisu už dneska taková auta v Evropě nikdo nedělá. Tak co klasický rodinný kompakt? Těch se letos u nás v garáži protočilo více než dost a navzdory trendům z dřívějších let měly často už skoro nevídanou věc – manuální převodovku.

Mluvím o návratu kompaktních kombíků, sedanů i hatchbacků za rozumné ceny, na které dosáhnou i soukromníci. I já jsem najednou mohl začít pokukovat po autě „pro mamku na mateřské“, po kompaktu na operativní leasing se slušným ročním nájezdem a kvalitním pojištěním s nízkou spoluúčastí. Dřív by mě asi ani nenapadlo, že bych si mohl dovolit Volkswagen Golf v kombíku, navíc po faceliftu s novým infotainmentem, nebo Toyotu Corolla, která se ukázala jako praktické rodinné auto i v elegantní karoserii sedan.

Možná si řeknete, že je můj výběr trochu nudný, předvídatelný, tak trochu úřednický. Ano, je to pravda, ale souvisí to s mými běžnými denními potřebami a ty taková auta naplňují. Na druhou stranu jsem letos prožil i hodně dnů, kdy jsem auto nepotřeboval a zejména v létě a na podzim využíval k dopravě vlastní síly. Pořídil jsem si gravel bike ze Slovenska a po letech okusil provoz z pohledu cyklisty. A až na pár případů panoval okolo Prahy mezi řidiči a cyklisty respekt, přestože se všude možně dočtete, že jde o boj na život a na smrt. Jindy jsem zase nazul běžecké boty a část cesty do práce prostě běžel. Obojí doporučuji všem, kteří mají tu možnost.

Na podzim nastal poslední příval zajímavých aut, protože se rozjela anketa Auto roku v České republice a každá z přihlášených automobilek se chtěla ukázat v tom nejlepším světle. Třeba Mercedes-Benz s novým elektrickým géčkem. Obecně vzato jde o hračku pro lidi, kteří na to mají, ovšem co tohle auto zvládne v těžkém terénu a jak snadno, to mi vyrazilo dech. Často řídíte jenom volantem a pár tlačítky v dosahu rukou. Taková Toyota Land Cruiser projede to co géčko, ale člověk se u toho více „nadře“. Ale je to nádherná dřina, to se musí nechat.

Koncem listopadu jsem okusil to letos nejlepší ze světa spalováků a elektromobilů. V jeden týden se mi v kapse sešly klíče od Aston Martinu DB12 a Hyundaie Ioniq 5 N. Řeknete si, že taková auta snad ani nelze srovnávat, ale lze – obě mají skoro 700 koní, mohou být ostré jako břitva i jemné jako smetana a výkon umějí podávat ladně i brutálně. Jenom hyundai stojí asi třetinu ceny astonu…

Vůz Aston Martin jsem zkoušel vůbec poprvé a byla to spíše fascinace než klasický test. Nemám ani s čím srovnávat a nestydím se to přiznat. Výsledek si budete moci přečíst po Novém roce na webu Auto.cz, pro který byl vůz zapůjčen.

To Ioniq 5 N na mě na papíře působil jako taková „náhražka“ sporťáku. Vždyť má umělý zvuk motoru a falešné řazení! Jenže právě tyto prvky řidiče více vtahují do děje, nutí jej dělat víc než jenom šlapat na plyn, brzdu a točit volantem. Díky tomu více vnímáte rychlost, navíc jde o technický skvost. Mám pochopení a uznání pro elektromobily jakožto auta pro každý den. A stejně tak uznávám Ioniq 5 N jako sportovní auto, i když váží dvě a čtvrt tuny. Doba se holt mění, zvykejme si.

Následující rok bude zlomový. Naše vydavatelství v lednu opustí Vláďa Kadera, šikovný kluk a moje pravá ruka, který na rozdíl od řady kolegů nejde dělat to samé někam jinam. Čeká nás další série televizního Světa motorů, který opět trochu změní podobu, a já osobně k tomu přidám i vzdělávání, abych lépe porozuměl dalším oborům souvisejícím s mou prací. Jak to dopadne, nevím, ale přijde mi lepší než spoléhat na ostatní, kteří toho už tak mají nad hlavu.

Vám, čtenářům Autorevue.cz, bych chtěl na tomto místě poděkovat za přízeň v uplynulém roce a přeji mnoho štěstí a úspěchů v roce 2025. Jezděte opatrně, používejte správně světla a mlhovky, a ať usednete za volant automobilu či řídítka motocyklu nebo jízdního kola, prosím, respektujte jeden druhého. Je nás na silnicích den ode dne více a bez vzájemného respektu se neobejdeme.

Na samotném konci přikládám několik dalších aut, která mi letos udělala radost. A k tomu i krátké slovní odůvodnění. Souhlasíte se mnou? Napište mi to do diskuse!