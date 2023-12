Nejlepší auta roku 2023 podle Vládi Kadery: Teď už mě zajímá jen radost, lehkost a místo na kočárek

To byl rok! Všech dvanáct měsíců jsem si neskutečně užil, a to z profesního i osobního hlediska. Můj zájem o klasická auta, kterým se věnuji především ve volném čase, mě opět dostal na místa, o kterých se mi dříve ani nesnilo. Jsme teď taky v televizi, pořad Svět motorů se nám hezky rozjel a byla to další výzva, ke které jsme se postavili čelem. Představila se také spousta zajímavých aut, což mě přivádí k tomu, proč tu dnes jsme.

Řídil jsem letos fakt dobrá auta, a dokonce jsem dvakrát udělil absolutní hodnocení 10/10. Jednou Hondě Civic Type R, protože je to bez debat nejlepší předokolka současnosti. Podruhé pak Porsche 911 GT3 RS, což asi není třeba vysvětlovat. Jenže víte co? Jsou to v některých ohledech taky trochu nešťastná auta. Civic Type R mě bavil, ale byl hodně tvrdý právě kvůli brilantní přesnosti a zážitku. Jednoúčelové auto. A GT3 RS? Také jednoúčelové auto, navíc cenově o milion a půl výše oproti GT3 Touring, které mě ale na okresních silnicích bavilo víc.

Na okruhu mi těch pár sekund k dobru nestojí za to, že cesta na něj nebude komfortní, spíše otravná. A kdybych měl 250.000 eur na dovádění na okruhu, koupil bych si spíš Lamborghini Huracán Super Trofeo, přímo závodní auto, ačkoliv by to znamenalo vzdát se registračních značek. Jenže já nemám 250.000 eur, proto máme doma Fiat Tipo 1.4 T-Jet a BMW 328i. Tyhle žebříčky na konci roku jsou čistě subjektivní, takže objektivně nejlepší auta tohoto roku tu prostě nenajdete.

Porsche 911 GT3 Touring. Nebo?

Nikdy jsem nebyl hardcore Porsche fanoušek, ačkoliv jich okolo sebe mám spoustu. Nemám však takový vztah k žádné značce, snad jen k Lancii. Nicméně po zkušenosti s GT3 Touring musím říct, že nic jiného ze současné produkce více neodpovídá tomu, co od auta můžete jako řidič chtít. Tohle auto je definicí slova „perfektní“. Můžete se o tom se mnou hádat, ale já vás přes těch 9000 otáček neuslyším.

Atmosférický motor, manuální převodovka, samosvorný diferenciál, dvojité lichoběžníkové zavěšení a tisíce hodin ladění všech komponentů tak, aby dohromady fungovaly a hlavně vám dlouho vydržely. To je GT3. V létě nad ránem jsem s ním projížděl ospalým jihem Francie. Zvuk motoru se linul přes vinné révy, já cítil jistotu před každou zatáčkou a zadostiučinění za ní. To je to, co o 911 GT3 potřebujete vědět. Takže už víte, co bych udělal s 250.000 eury? Nevíte, koupil bych si Maserati MC20…

Maserati GranTurismo Trofeo

Neskrývám nadšení k italským strojům. Sám jsem jich několik vlastnil, vlastním a ještě další vlastnit budu. Na GranTurismo vzpomínám s láskou a je to jedno z těch aut, které z hlavy už nevymažu. Možná vám to přijde prvoplánové, chápu. Protože když přece někdo českému novináři půjčí klíče od drahého a exotického auta, tak je z toho na větvi, ačkoliv naši západní kolegové v takových autech jezdí běžně. Máme to tu prostě jinak a každé auto, které je od Porsche, Ferrari, Lamborghini nebo právě Maserati, vídáme také často jen na výstavách.

Plnohodnotných testů takových aut je u nás prostě pomálu, nejsme na to dostatečně silný trh (to slýcháváme často). Nicméně s GranTurismem to nějak vyšlo - týden za volantem a necelá tisícovka kilometrů. Bylo to tak i proto, že jsem si na ničem jiném nedal v letošním roce tak záležet, jako na výstupech z tohoto vozu. Maserati se totiž vrací a má nakročeno lépe než před lety Alfa Romeo s platformou Giorgio. V kategorii grand tourerů podle mě nabízí ten nejvyváženější mix komfortu, sportovnosti a stylu, jaký tu nebyl od Lexusu LC500, který však zanedlouho končí.

Alfa Romeo Giulia Veloce

Víte, co mají všechna dnes uvedená auta společného? Mají dvojité lichoběžníkové zavěšení vpředu. Poznáte ho, auto s ním prostě zatočí, i když máte vyšší rychlost než je běžné. Ale jinak je Giulia případ, to vám povím. Couvací kamera má rozlišení jako foťák na starém telefonu, benzinový motor 2.0 Turbo má spotřebu jako šestiválec a vrčí jako diesel. A z výbavy Veloce vyndali možnost nastavitelných tlumičů, které teď má pouze Competizione. Na rozbité silnici tak není možné jet s ní komfortně.

Jenže jak už jsem psal v roce 2021 - na objektivně dobré auto si za týden nevzpomenete. Giulia je plná chyb, ale vyvažuje to tím, co doopravdy chci. Je lehká, laserově přesně se řídí a vypadá k zulíbání. Má šmrnc, je italská a nikdo jiný neumí tak krásný červený lak karoserie jako Alfa a Ferrari. Letos v září mi bylo třicet let. Už vím, co od života chci. Tak dlouho jsem váhal nad nákupem Giulie, až jsem se dostal do té životní fáze, že by to asi zanedlouho chtělo Stelvio. Však víte, kvůli kufru...

Co se nepovedlo?

Dohodli jsme se v redakci, že sem dáme i jedno auto, které se nám úplně nelíbilo. Já bych se ale upřímně neomezoval jen na jedno. Třeba Opel Corsa má prkenný a utlučený podvozek, který mi na rozbitých cestách vyloženě vadil. BMW M2 mě taky trochu zklamalo, více odráží potřeby mnoha dnešních řidičů, kteří chtějí jezdit hlavně rychle a rovně, až tu máme auto, které je těžké a až zbytečně rychlé, takže si ho nedokážete užít na plné koule tak jako předchozí M2. Nebo alespoň já.

Vadilo mi jezdit s většinou elektromobilů, které jsme k odzkoušení dostal, protože mi s mým kilometrovým nájezdem absolutně nevyhovují. A třeba Lexus LM je mimořádně pohodlné auto, které je ale jízdně absolutně nezáživné, těžké a hlučné kvůli převodovce e-CVT. A za ty peníze bych čekal třeba vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla. No, místo hanopisu na jedno konkrétní auto, jsem svou frustraci spravedlivě rozdělil mezi vícero produktů. Ani jedno z výše uvedených aut totiž není obecně vyloženě špatné. Dnes už se taková auta asi ani nedělají.

PF 2024

Uvidíme, co všechno rok 2024 přinese. Strašně to letí, však Lancia Kappa už bude třicetileté auto. Přeji všem našim čtenářům mnoho úspěchů do nového roku, hodně štěstí a lásky, i té automobilové. Jsme tu jen na chvilku, tak si pojďme užít to nejlepší od těch, co tu byli před námi, a pojďme tu něco hezkého nechat těm, kdo přijdou po nás.