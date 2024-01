Nejlepší auta roku 2023 podle Richarda Herbicha: Stovky koní, kočárky a přebalování v kufru

Pokud si s dovolením mohu půjčit úvodní větu z bilančního článku kolegy Vládi Kadery: „To byl rok!“ Mezi testovacími auty se sešla pestrá směska strojů různých tvarů a typů pohonu, tradičně mi v prackách přistávají spíše vozy rodinné a tím spíše, že se mi v dubnu narodil synek, který doplnil naši automobilovou rodinu s ženou a malou prvňačkou o další zkušenosti s kapacitou kufrů ohledně kočárku a konfigurace pro rodinné cestování. Takže – jakožto zasloužilému redakčnímu fotrovi se sedmiletou petrolheadkou, osmiměsíčním miminem a spoustou krámů na palubě se mi nejlépe jezdilo s tímhle:

Audi RS 7 Sportback Performance

Už to vidím v diskusích pod článkem – „No jasně, na prvním místě koncern!“ Nebo: „No jasně, svezl se s něčím co má víc než 150 koní a je z toho zážitek roku!“ Kdepak. Už první generace A7 byla úhledně uspořádané auto s velmi dobrými jízdními vlastnostmi a generace druhá na ni navazuje v tom nejlepším smyslu. Co se týče litráže kufru, typický zákazník ji vidí optikou golfových bagů, tu nyní převádím na skutečný prostorový objem kočárku a korby – obojí se vejde znamenitě a dá se tam i pohodlně přebalovat. Ale jen o tom A7 ani RS 7 není. Hlavními hvězdami jsou motor a podvozek.

Výkon 463 kW (630 k) jako prosté číslo nevyjádří, jak pružný je čtyřlitrový osmiválec pod kapotou, u nějž potěší i perfektně pracující mild-hybridní systém. Sportovní výfuk s klapkami? Parádní věc, která potěší malé i velké (ale ne, pokud jedete na nákup a miminko spí), stejně jako delikátně naladěná čtyřkolka bez záludností, ale s dravým apetitem po apexech a přetáčivosti.

Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid

Druhé místo patří zcela zaslouženě středně velkému SUV s velmi kultivovaným pohonem ve formě atmosférického dvoulitru plus dvou elektromotorů. Ale o technice řidič vlastně nic vědět nemusí, má prostě auto, které jede zcela pohodově a úsporně se spotřebou okolo pěti litrů, navíc s nádrží o objemu 57 litrů. Asistenti asistují a nepřekáží, obsluha je snadná, jízdní vlastnosti na kategorii středně velkých SUV s velkou rezervou mezi akčností a bezpečím… Jedinou slabinou je zcela objektivně malý kufr s necelými čtyřmi sty litry. I sem se kočárek vešel, plus pleny a bagáž – pokud jste někdy hráli Tetris, poradíte si.

Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid

Americká automobilka vstupovala do elektrifikované doby poněkud váhavě. V Mondeu měla velmi úsporný hybrid, který zabila velkým hrbem v kufru, u aktuální Kugy už to funguje moc pěkně bez kompromisů po stránce praktičnosti a i starší Galaxy Hybrid (má ho tchán) je zcela optimální volba pro rodinu. Puma je navzdory počáteční nevoli ohledně recyklace slavného jména opravdu parádní crossover s vytříbenými jízdními vlastnostmi, odladěným mild-hybridem a ozvěnou slavné doby jedničkového a dvojkového Focusu – kdy se ještě dbalo na to, aby měla auta své specifické a dobré jízdní vlastnosti.

Čestná zmínka: BMW iX1

Nejsem elektrofanatik, ani omylem. Ale iX1 je jedním z prvních příkladů dobré parity mezi spalovacími motory a bateriovým pohonem – té cenové, s dojezdem okolo 400 kilometrů a skutečně povedenými jízdními vlastnostmi. Dává o to větší smysl pro někoho, kdo hledá druhé použitelné auto do rodiny. Čtyřkolka xDrive30e umí na omezenou dobu poslat na kola až 230 kW intenzivního zátahu za doprovodu futuristického soundtracku od mistra žánru Hanse Zimmera – takové případy jsou výjimečné a zapamatovatelné. Samy o sobě dobré auto nedělají, v případě iX1 k tomu přispívají praktičnost, výborná ovladatelnost a komfortní odpružení i na velkých kolech.

Co se moc nepovedlo? Opel Combo-e Van

I ty nejlepší elektromobily dneška se hodí pouze pro toho, kdo je používá v ideálních podmínkách a režimech. Elektrické Combo (a tím míním i všechny jeho sourozence z koncernu Stellantis od Peugeotu přes Citroën a tak dále) trpí na platformu, která má pouze 50kWh baterii, subjektivně bídný tepelný management v nižších teplotách, výrazně menší dojezd v reálných podmínkách a zimě, pomalé nabíjení… Nicméně živnostník si vždy raději pořídí nafťák a cenový rozdíl oproti elektrickému Combu (nebo Rifteru a Berlingu) může utratit za sadu norkových kožichů.

PF 2024: Budoucnost už bude jen lepší

Vážení čtenáři, dovolte mi popřát úspěšný rok 2024, všechny kilometry bez nehod, nízkou spotřebu, krásné zážitky za volantem. Ceny paliv i elektřiny se postupně stabilizují, nepadají na nás bomby nebo balistické rakety, žijeme ve svobodné společnosti, kde si mimo jiné stále můžeme a budeme moci vybírat, jak, čím a na co budeme jezdit. Nenechme se prosím ovlivnit prvoplánovou negativitou, která na nás proudí z mnoha směrů na internetu, ze sociálních sítí i od vykuků, kteří chtějí zneužít a zesílit naše možné obavy z budoucnosti. Jsme v nejbezpečnější a nesvobodnější éře naší republiky, tak si toho užívejme a važme. Díky, že nás čtete!