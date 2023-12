Nejlepší auta roku 2023 podle Honzy Mičky: Doba i priority se mění. Už došlo i na mě!

Naše osobní úspěchy a neúspěchy na autoweb tak úplně nepatří, podělit se o zážitky z testování aut však v Česku může kdekdo. Já nebudu výjimkou, ale nerad bych to smáznul pouze stylem 3x líbí, 3x nelíbí. Pohodlně se usaďte, bude to dlouhé!

Člověk se během života vyvíjí a stejně tak jeho preference. A je jedno, jestli se bavíme o jídle, sportu, partnerech či partnerkách nebo autech. Vás asi nebude zajímat, kolik toho denně sním, jak rychle dokážu uběhnout deset kilometrů či jestli jsem více na brunetky, nebo blondýny. Na Autorevue.cz chodíte kvůli autům a diskusím o nich. Třeba pár podnětů k diskusi vzbudí i můj výběr nejzajímavějších aut roku 2023.

S přibývajícím věkem jsem se začal zklidňovat. A to nejen jako člověk, ale hlavně jako řidič. Zatímco třeba před deseti lety bych stál první ve frontě na testování BMW X6 M, dnes tohle a jemu podobná auta vnímám hlavně jako špičkové kusy techniky, ale z pohledu řidiče mi moc neříkají. Dnes bych raději sáhnul po BMW 5 v kombíku, naftovém Mercedesu E nebo třeba Kii Sorento, protože jsou to pohodlná a tak akorát velká auta. Nuda, já vím, ale momentálně to tak mám v hlavě nastavené a na rozdíl od některých kolegů nevyhledávám sportovnost za každou cenu.

Těšil jsem se však na BMW XM, ke kterému jsem přišel hlavně díky televiznímu Světu motorů. Zajímalo mě hlavně z pohledu techniky, protože spojení osmiválce a plug-in hybridu je v současnosti asi jediná možnost, jak udržet při životě velkoobjemové motory.

Odhlédnu od toho, že nejen tohle auto, ale i plug-in hybridní Audi Q7 či Volkswagen Touareg R eHybrid jsou z pohledu ekologie, respektive legislativního diktování, co je ekologické a co ne, ukázkovým plivnutím do tváře všem, kterým o ekologický provoz skutečně jde. A nemyslím tím ty pitomce, kteří se lepí k silnici. Přijde vám normální, že taková auta mohou čerpat výhody EL značek a prokazatelně ekologičtější Toyota Yaris Hybrid, která jezdí za méně než čtyři litry na sto kilometrů, tyto výhody nemá? Tady se legislativa v důsledku míjí účinkem. Touareg R eHybrid bych si klidně koupil, protože je to skvělé auto, ale EL značku bych si na něj nedal.

Ale zpátky k BMW XM, které Češi kupovali, aniž by ho vůbec viděli na vlastní oči. Tady je jasné, že řadě zájemců o ekologii vůbec nešlo. Chtěli velké, okázalé, silné auto, které je v nabídce výrobce vlastně unikátní. A taky ho dostali. Technicky vzato je to špička, i když sladění osmiválce a elektromotoru není bez chyby. A stran luxusu a zpracování interiéru je to extratřída. Jenže když to všechno zabalíte do vysoké karoserie, posadíte na gigantická kola a ještě k tomu chcete, aby výsledek kvůli hmotnosti okolo 2,7 tuny nevyletěl ve vysoké rychlosti ze zatáčky, s komfortem jízdy moc často nepočítejte.

BMX XM bylo asi nejméně pohodlné auto, v jakém jsem letos jel. Je vlastně dva v jednom – skvělé technikou, která dokáže udržet velké motory při životě, ale špatné jízdními vlastnostmi. To je můj názor a nikomu ho nenutím, nicméně pokud tento článek čte někdo, kdo si BMW XM opravdu koupil a denně s ním jezdí, zajímalo by mě, jak se mu s ním žije.

Asi jste už pochopili, že se v mém případě stal prioritou jízdní komfort. V tomto světle nemohu v ohlédnutí za mým automobilovým rokem 2023 vynechat Citroën C5 X s plug-in hybridním pohonem. Ano, zase ta EL značka na autě, které v reálu za méně než 2 litry benzinu na sto kilometrů nejezdí, ale s občasným nabíjením z wallboxu i z běžné zásuvky není problém jezdit za 4,5 litru a bez nabíjení za 6,5 litru.

Komfort je prvořadý a to jak ten jízdní, tak na palubě. Pohodlná a výše usazená sedadla, velký volant a malým odporem posilovače a skvělé odhlučnění kabiny patří k vlastnostem, díky kterým jsem do vlajkové lodi Citroënu vždycky rád usedal. Tady si neodpustím častou poznámku diskutérů, že kdyby byl pod kapotou dvoulitrový nafťák, taky by to šlo maximálně za šest litrů a bez kabelu, ale v tomto případě u Francouzů nepochodíte.

Dost mě překvapil posun Volkswagenu ID.3. Sice to pořád není tak úplně dostupné auto a strohost interiéru například ve srovnání se Škodou Enyaq iV bije do očí, ale ujet na jedno nabití více než 400 kilometrů už není problém ani v zimě a také nabíjení se zrychlilo. Teď je zima a na 150kW nabíječce jsem skutečně nabíjel výkonem 150 kW. Z 5 % kapacity baterie jsem se na 100 % dostával ani ne za hodinu, nejčastěji jsem se u rychlonabíječek nezdržoval déle než deset minut. Jenže konkurence nespí, zejména ta z Číny. Už víme, že takové MG4 Electric dokáže evropským kompaktním elektromobilům dobře konkurovat a to je teprve začátek.

Když už jsme u těch elektromobilů, nemůžu nezmínit extravagantní Ioniq 6. Luxusní sedan, který nikdo nepřehlédne, navíc s drahou architekturou a vysokým dojezdem. Žilo by se mi s ním lépe, kdybych nemusel po každém „nastartování“ lovit otravné asistenty pro hlídání jízdních pruhů a upozornění na maximální povolenou rychlost kdesi v hloubi infotainmentu. Stejný problém mám s novým Hyundaiem Kona Electric (byť tam si aspoň můžete nastavit zkratku) nebo Kiou EV9. Tady už se bavíme o autě za dva miliony, ale pokud na něj máte, neuděláte chybu, když si ho koupíte. Mně elektromobily nevadí, neodsuzuji je a ani ty, kteří si je kupují. Osobně bych ale zatím zůstal u klasiky, dokud to ještě jde.

I díky tomu, jak jsou nejmodernější auta složitá technicky a občas i na ovládání, je usednutí do úplně obyčejného rodinného vozu za rozumné peníze osvěžující. I díky televiznímu Světu motorů jsem letos hojně vyzkoušel cenově dostupné vozy SsangYong Tivoli, Tivoli Grand i Torres, které mohu zájemcům o podobný typ auta doporučit. Na zadek se z nich neposadíte, ale ničím vás nenaštvou.

V tomto segmentu mi nejvíce radosti přineslo letité Suzuki S-Cross, které do redakce dorazilo v závěru roku. Na silnici ho možná přehlédnete, já jsem z něj ale vystupoval s pocitem, že jde nejen o dostupné auto, ale zároveň o auto pro řidiče. No fakt, řízení mě bavilo, a byla pod kapotou jenom mild-hybridní jedna-čtyřka s výkonem 95 kW (129 koní). To auto je lehké, svižné, reaguje podobně bezprostředně jako Suzuki Swift Sport se stejným motorem a dost toho uveze. A za nějakých 610 tisíc v prostřední výbavě a se čtyřkolkou ani není drahé.

Člověk by si ale měl umět občas vyčistit hlavu. V tom se mi líbí přístup Vládi Kadery, který se tu a tam sveze ve veteránech a pak o nich dlouho a hezky mluví i píše. Já si sice letos na veterán ani nesáhl, zato jsem se hezky rozloučil s Audi TT, vyzkoušel pár pracovních pick-upů, které mám rád, přespal jsem v Dacii Jogger a Volkswagenu California nebo vyzkoušel BMW M3 CS, které je podle mě díky špičkovému řízení současnou definicí přesného ovládání. Že nemá loketní opěrku a blbě se z něj vystupuje, je věc druhá. A tu teď nehodnotím.

Dost jsem se těšil i na Lexus LM, který třeba Vláďu Kaderu zklamal. Tohle auto by se ale z mého pohledu nemělo hodnotit z pohledu řidiče, což je, jste-li na palubě sami a potřebujete se někam dostat, nemožné. Vpředu je to totiž „jenom“ luxusní MPV s hybridním 2,5litrovým motorem, který na takové auto už nestačí, a přepážkou, ve které se odrážejí světla aut jedoucích před vámi, což je velice matoucí. Je to auto pro cestující vzadu a těm tady nic chybět nebude. Navíc je nebude mrzet ani cenovka 4 miliony korun za vrcholnou verzi, protože jejich peníze to pravděpodobně nebudou. Oni si jízdu užijí třeba při přesunech mezi letištěm a hotelem. Klobouk dolů před Lexusem, že se rozhodl tohle auto u nás prodávat.

A jestli bych si nějaké auto, které jsem letos vyzkoušel, opravdu koupil? V tom je trochu potíž. Kdybychom se na toto téma bavili před pár lety a já byl ve fázi života, v jaké jsem dnes, byl by to Volkswagen Sharan nebo Seat Alhambra. Sedí se v nich příjemně vysoko, mají šoupačky, velký kufr s nízkou nákladovou hranou a mohly mít i pohon všech kol. Dneska už u nás na přesně takovou kombinaci oficiálně nenarazíte (neoficiálně je tu třeba Chrysler Pacifica), takže bych volil nejspíš Multivan T6.1 nebo T7 a akceptoval přední pohon.

Vzhledem k praktičnosti tíhnu k vozům MPV a na „hraní“ bych sáhnul po dvoulitrovém Mini Cooper S s manuálem či posledním Suzuki Swift Sport bez mild-hybridu. Volbou Mini bych dnes jezdil v téměř 10 let starém autě, ale co vybrat z těch nových? Golf GTI? Nebo Hyundai i30 N? Nevím, poraďte. Nakonec jsem rád, že tohle momentálně řešit nemusím.

Na druhou stranu jsou tu i srdcovky, které sice prioritám tak úplně neodpovídají, ale vždy se v nich rád svezu. První z nich je Volkswagen Touareg s naftovým šestiválcem. Dnes je to už auto s cenou okolo dvou milionů, ale ty peníze jsou zvenku i uvnitř vidět, motor je sametový a podvozek krásně komfortní. A pak je tady Lexus RX, který se mi vryl pod kůži už v jeho předminulé generaci. Ta nová, hlavně pak s turbohybridem o objemu 2,4 litru a klasickým šestistupňovým automatem, patří k mým nejoblíbenějším autům roku 2023. Do televizního Světa motorů jsem o něm něco natočil, tak koukněte do archivu vysílání na Voyo, ať víte, o čem mluvím.

A co čekat v roce 2024? Ještě více elektrifikace, ještě více otravných asistentů, další zdražování schované za věty „ale dostanete v základu více výbavy“ a podobně. Nebojím se, že by nebylo o čem psát, ale mám trochu obavu o to, aby nová auta naše čtenáře ještě zajímala. Už dnes jsou totiž mnohdy na jedno brdo. Tak či tak se můžete spolehnout, že my jako redakce nepolevíme a budeme se snažit hledat témata, která vás budou zajímat a bavit.

Za redakci Autorevue.cz bych vám chtěl poděkovat za přízeň v letošním roce a přeji hodně štěstí i zdraví v roce následujícím. Doba se sice mění, ale my jedeme dál. Hlavně díky vám!