Nejlepší auta roku 2021 podle Vládi Kadery: Stačí mi tři válce. Dvě auta v jednom nefungují

Rok 2021 je u konce a tak přišel čas si zavzpomínat na ty nejlepší kousky. Letos se většinou držím při zemi.

Tenhle rok byl šílený. Splnil jsem si sen a jel jsem Mille Miglia (příští rok si to zopakuji), svezl jsem se ve Fordu Escort RS2000, dostal sedačku spolujezdce při eventu 1000 mil československých a sedačku řidiče Škody 1100 MBX DeLuxe při Sachsenu Classic. Také jsem zpracoval článek o Aston Martinu Lagonda Filipa Turka, který se dostal až do Anglie a Švýcarska.

No a když došlo na dovolenou, kdy si má člověk odpočinout, vzal jsem Ford Fiesta ST do Švýcarska na závod Bernina Gran Turismo, kde stařečkové odhodili hole a jeli se svými veterány za stovky tisíc eur tak, jako kdyby je ukradli. Zní to všechno úžasně, že? Jenže 90 % pracovní doby stejně sedíme za počítačem a boucháme do klávesnice to, co jsme zažili. A velmi často i před a po pracovní době. To jen kdyby si někdo myslel, že je to práce snů. I když svým způsobem ano, ale rozhodně ne pro každého.

Téměř každý redaktor na plný úvazek si ročně projede okolo šedesáti nových aut. Mnozí i víc. Na většinu z nich máme navíc jen necelý týden. Tyhle naše žebříčky ale naštěstí nebereme jako výběr objektivně nejlepších aut, protože těch bylo opravdu hodně. Jde nám o auta, která nás v rámci celého roku nejvíce nadchla a i po měsících po novinářské zápůjčce na ně myslíme. A to je pak úplně jedno, jestli byla objektivně úplně příšerná. Ano, mluvím třeba o tobě, Abarthe 595 Scoprioneoro.

Auta se totiž nekupují jenom hlavou, ale také srdcem. Ano, tohle vám sice bude říkat každý majitel zrezlé Alfy Romeo 156, takže ho asi nebudete brát vážně, ale ono to tak opravdu je. Na objektivně dobré auto si za měsíc prostě nevzpomenete, ale z fleku vám řeknu, že v roce 2019 jsem chtěl Jaguar F-Type, že BMW M550i xDrive je dokonalé daily a v roce 2020 bych prodal duši ďáblu za čtyřválcovou Toyotu Supra.

Hyundai i20 N

Kdo by to byl řekl, že Hyundai postaví (v mých očích) ten úplně nejlepší malý ostrý hatchback. Novinka z Koreje mě překvapila výtečným okreskovým naladěním podvozku, živým motorem a skvělým samosvorem. Dynamické parametry jsou mi tady úplně ukradené, hlavní je lehkost a pocit za volantem. Je to prostě auto, do kterého jsem si sedl a bavil se. V autě s výkonem 500 koní vlastně pořád jenom stojíte na brzdě, v tomhle na plynu.

Miluji ježdění po hodně zakroucených okresních silnicích a tohle auto mi dalo úplně všechno, co jsem od něj očekával. Je malé, netahá za volant, je legračně přetáčivé, obstojně brzdí, hezky se řídí a pohybuje se s lehkostí. A to jsem ho měl na zimácích, takže až bude mít nazuté zase svoje letní Pirellky, určitě ještě něco vymyslíme, protože jestli může být ještě lepší, tak to chci zažít.

Ford Mustang Mach 1

Je rok 2021 a vy můžete přijít do autosalonu, prásknout taškou peněz do stolu a odjet s americkým kupé, které má atmosféricky plněný osmiválec o výkonu 460 koní. Tomuhle neurvalému monstru diktujete úkony skrze šestistupňovou manuální převodovku, která to všechno hrne na zadní nápravu se samosvorným diferenciálem. To mě prostě vzrušuje.

Obecně vzato to není zas tak dobré auto. U stojanu na benzince budete mít vystojený důlek, dvojka je nekonečně dlouhá, široce rozkročená kola se chytají vyjetých kolejí a standardní sedadla nejsou moc sportovní. Vytočte ale dvojku do omezovače a koukněte se do zpětného zrcátka na svůj výraz, když budete řadit trojku. Je tam rocková hvězda, co?

Toyota GR Yaris - moje Auto roku 2021

Závodní tým značky v čele s Tommim Mäkinenem dokázal něco neskutečného. GR Yaris není ostrý hatchback, ale homologační rallye speciál v karoserii hatchbacku. Styčným bodem jízdních vlastností se staly malé rozměry, pohon všech kol s širokým rozchodem, velký rozsah tlumičů a tříválcový motor G16E-GTS.

Jezdil jsem s ním po okresních silnicích i na okruhu. Tohle auto je tak dobře udělané, že na jeho limity si sáhne jen malé procento řidičů. Tam, kde běžně jedete 40 km/h, je v pořádku podřadit na dvojku a vyloženě to „naprasit“ v 60 km/h. Klidně stůjte na plynu jako na rýči, sám vám přesně řekne, kdy povolit a kdy dát kontra. Jen to bude všechno už v absurdních rychlostech.

Dostat GR Yaris na limit je pro opravdové profesionály. Na okruh se moc nehodí, ale na okresních silnicích je králem. A čím jsou venku horší podmínky, tím jsou jeho perfektní jízdní vlastnosti přístupnější. Není tedy moc na léto, ani na okruh. Ale když je za okny počasí, že byste ani psa nevyhnali, tak je ten pravý čas s ním vyjet a zjistit, jestli fakt něco umíte.

Tohle je moje Auto roku 2021. Teď jen počkat na novou Toyotu GR86 a rozhodnout se, které z nich bude jednou v garáži. Něco mi říká, že příští rok v tomto výběru tohle japonské kupé bude.

Co se nepovedlo?

Sem si můžete vložit téměř libovolný plug-in hybrid. Auta, která mají dva motory a tudíž jsou těžší než čistě spalovací verze. Zároveň jim musíte dvakrát sloužit (dobíjet, tankovat), zatímco ony vám slouží jenom jednou. Úplně nejhorší jsou ale plug-in hybridní motory ve velkých SUV, móda, která vypadá dobře na papíře, ale v reálném životě je hrozná.

Letos si to „vyžral“ Hyundai Santa Fe PHEV. Pozor ale, tohle auto je s naftovým motorem úplně fenomenální. Perfektně odhlučněné, svižné, prostorné a hlavně komfortní. Fakt jedno z mých nejoblíbenějších rodinných aut a smysluplná náhrada za MPV. Vlastním Volkswagen Sharan, takže si myslím, že mám na toto tvrzení právo.

Verze do zásuvky je ale něco úplně jiného. Malá nádrž paliva vydrží na zhruba 450 km. Malá baterie zase reálně na nějakých 35 km. Když auto připojíte do zásuvky, ukáže vám, že bude cucat těch pár bezemisních kilometrů čtyři hodiny. A když už pak chcete jet na tu elektřinu, stejně se po silnější akceleraci sepne spalovací motor. Prostě dvě auta v jednom, ale ani jedno pořádné.

Abych jen nenadával, tak oproti jiným plug-in hybridům má výhodu v tom, že nemá menší zavazadlový prostor a dokonce se sem vejde i třetí řada sedadel. Vůbec ale nerozumím tomu, proč bych si oproti naftě měl připlácet 200.000 Kč. Pořád slýchávám o lidech, kterým to vyhovuje. Že nabíjí doma, do práce jezdí na elektřinu a na delší trasu jedou na benzin. To je hezké, ale pořád zaplatili více za méně.

PF 2022

Přeji vám všem mnoho šťastných kilometrů v roce 2022. Mějte se na těch silnicích rádi, chovejte se k sobě ohleduplně, držte se vždy v pravém pruhu a užívejte si automobily plnými doušky. A zajděte se v polovině června podívat na start závodu 1000 mil československých a dejte si k tomu vychlazenou plzeň. Říkám tomu česká nirvána.