Nejlepší auta roku 2021 podle Honzy Mičky: Je to čím dál těžší. Naštěstí se ale našly výjimky

Dobrá zpráva je, že i v dnešní době si pořád můžete pořídit cenově dostupné auto s pohonem prostým i té nejmenší úrovně elektrifikace. Zároveň je však čím dál větší problém najít auto s nezaměnitelným charakterem.

Budeme-li se bavit o běžných autech, která denně potkáváme na silnicích, nebude snadné najít kousek s opravdu nezaměnitelným charakterem. Když si totiž odmyslíme vozy na modulárních platformách MQB, CMF, CMP či EMP2, moc nám toho nezůstane. A to jsme ještě nenakousli nové elektromobily, které jsou zpravidla stejné skládačky jako jejich spalovací sourozenci.

Dnešní evropské spotřebáky se liší zejména tvarem karoserie, zakomponováním displejů do interiéru a velikostí zavazadelníku, takže zákazníci často vybírají podle toho, co se jim líbí více či kde dostanou lepší nabídku. Do lásky na první pohled, kterou jako milovník aut hledám, to má ale daleko.

Moc opravdových vzplanutí jsem letos při pohledu na běžně dostupné vozy nezažil. I proto, že jsem se nesvezl v Lexusu LC 500, který mě vždycky spolehlivě vrátí do nálady a připomene, že automobilový svět je zatím ještě v pořádku. Podobné pocity ve mně ale probouzel i nový Mustang Mach 1. Zpravidla do jedné sekundy poté, co kolega Vláďa Kadera „nadlábnul“ jeho studený osmiválec v poloprázdné redakční garáži. Mustang je jedno z aut, kterému toho dokážu hodně odpustit jenom proto, že je to Mustang. Nestrannost je tomto případě vedlejší – to auto prostě miluju a to byl také jeden z důvodů, proč jsem ho letos netestoval já, ale právě Vláďa.

Zhruba v polovině roku jsem se ocitnul na jedné akci pořádané pražským dealerstvím značky Porsche a dostal tak příležitost krátce si vyzkoušet všechny současné modely s výjimkou SUV Macan, které tehdy čekalo na poslední modernizaci. Jeden by řekl, že člověka nejvíce nadchne 911 Turbo S s výkonem 650 koní a schopností zrychlit z nuly na stovku za 2,7 sekundy, já si ale místo toho oblíbil celkem obyčejnou 718 Cayman S s automatem a výbavou tak jednoduchou, že neměla ani automatickou klimatizaci.

To byla ta esence Porsche, kterou jsem hledal! Poměrně nízká hmotnost, výkon tak akorát, motor, ze kterého dostanete maximum úplně všude, přesné řízení a podvozek, který si neodpustí jedinou informaci. Zatímco z Porsche 911 Turbo S jsem vystupoval s vykulenýma očima a blekotal cosi o autě až ze samotného pekla, Cayman S mi dal po dlouhé době pocítit opravdovou radost z jízdy. Je to něco jako Subaru BRZ, ovšem s „trošinku“ vyšším výkonem. Cayman má motor uprostřed, i tak je ale krásně čitelný a zákeřnost je něco, co prostě nezná.

Zatím jsme se bavili jen o autech za miliony, možná vás ale zajímá, zda může člověka nadchnout i něco mnohem dostupnějšího. Auta do města řada lidí považuje za „nutné zlo“, kdyby to ale bylo jenom na mně, nerozmýšlím se a beru hybridní Toyotu Yaris.

Za jejím volantem jsem letos strávil dost času na to, abych ji dokázal dokonale poznat, a přestože jsou na trhu větší a uvnitř moderněji vypadající auta, Yaris Hybrid je za mě prostě top. Skvěle se řídí, má perfektní podvozek, uvnitř nabídne překvapivě dost místa i skvělé sedačky a jeho hybridní systém nemá konkurenci. Jezdit za méně než 4 litry benzinu zvládne každý, není to žádná věda. Yaris je sice dražší, ale je to originál a ne pouze jiná verze něčeho. Za jeho volant se vždy rád posadím a doufám, že k tomu brzy bude příležitost. Třeba s příchodem nové verze GR Sport, která by měla do Česka dorazit za pár týdnů.

V roce 2020 jsem se dočkal i zklamání, avšak pramenícího spíše z velkého očekávání. Jistě víte, že si v Česku můžete bez problémů koupit i pořádná americká auta, která se tu oficiálně neprodávají. Stačí zajet třeba do Tuklat nedaleko Prahy a vybrat si corvettu, RAM, Dodge a další libůstky. Na podzim jsem si velmi krátce vyzkoušel nový Jeep Grand Cherokee L s plnotučnou pět-sedmičkou HEMI, a přestože jde zcela jistě o impozantní auto, tentokrát bych před Amerikou upřednostnil evropský ekvivalent.

Co se vzhledu, interiéru, vnitřního prostoru a nabídky všemožných luxusních funkcí týče, nemohu říci ani popel, zklamal mě ale nevýrazný osmiválec (nikdy bych neřekl, že tohle napíšu), který sice plní funkci vrcholu nabídky, ale poskytuje spíš průměrnou dynamiku. Kolegové ze Světa motorů vůz detailně proklepli a naměřili zrychlení z nuly na stovku za 7,3 sekundy, což s přehledem trumfne i šestiválcové BMW X7 xDrive40i. Bohužel, až nový Grand Cherokee dorazí do Evropy, bude nabízen pouze jako plug-in hybrid se základem v dvoulitrovém čtyřválci, a navíc jen v krátké verzi karoserie.

Jeep Grand Cherokee L 5.7 HEMI po nastartování lehce zabrumlal, ale pak už motor prakticky vůbec nebyl slyšet. Takový RAM 1500 Longhorn, ze kterého jsem byl naopak velice nadšený, měl mnohem působivější projev. Třeba to byl záměr a SUV má plnit funkci pohodlného korábu pro dlouhé přesuny, tomu by ale měl odpovídat i jízdní komfort a tlumení nerovností, které na prémii z Evropy (Audi Q7, BMW X7, Mercedes-Benz GLS), s níž bych se vůbec nebál elko srovnávat, prostě nestačí. Osobně si myslím, že za 2,5 milionu seženete lepší luxusní SUV.