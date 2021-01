Nejlepší auta roku 2020 podle Autorevue: Cena nehraje roli. I levná auta překvapila!

Toyota na GR Yarisu určitě mnoho peněz nevydělá a paradoxně ho možná vůbec nemusela vyrábět, protože jeho závodní WRC ekvivalent se do sezóny 2021 nepodívá – kvůli pandemii a nemožnosti dokončit testování. Holt, stane se. Kupujte v bílé barvě a můžete svému okolí blábolit, že jezdíte do práce na jednorožci.

Vladimír Kadera

Loni jsme si nemohli pořádně zajít do hospody, ani do kina a o koncertech snad ani nebudu mluvit. Nás to v práci nijak výrazně neomezovalo. Jasně, nemohli jsme pracovně cestovat za novinkami do různých světových destinací, ale na to si stěžovat nebudu, protože už je leden a já mám aspoň pořád práci. Ne všichni v Česku měli to štěstí.

Loňský rok byl opět napěchovanými novinkami a vybrat trojici nejlepších aut bylo dokonce těžší než v roce 2019. Nakonec jsem to ale dal dohromady a tím zástupem aut se probral. Toto je tedy seznam aut, která mě v roce 2020 zaujala nejvíce.

To nejlepší, co se dá reálně koupit

Ford s novým modelem Puma píchl do vosího hnízda. Dříve sportovní kupé je dnes crossover, za což dostávala automobilka sodu. Mně to ale vůbec nevadí, protože ze všech crossoverů, které jsem kdy řídil, je puma nejlepší. Vypadá fajn, je dobře vybavená a Ford při jejím návrhu opravdu přemýšlel. Není to jen nafouknutá fiesta, ale promyšlené a dobře udělané auto.

Ford použil větší tlumiče, vyztužil podvozek, zvětšil rozchod kol a vymazal jednu z největších slabin tříválců mild-hybridní technikou, kdy elektřina vykopne auto z křižovatky a motoru předá otěže až v místech, kdy máte dost krouťáku pro dostatečnou akceleraci. Když už tedy crossover, tak za mě puma. Jedinou věcí, která reálně opravdu obtěžuje, je citelné zpomalování během rekuperace.

Pokud ale nemáte rádi crossovery a chcete auto dospělé, velké, pohodlné a pružné, sáhněte po Toyotě Corolla TS. Výrazně pak doporučuji připlatit si verzi GR Sport, která je dostupná v kombinaci s hybridem. Sice už se snadno dostanete na osm set tisíc korun, ale dostanete za to prostorné auto s vymazleným podvozkem, které jezdí za i čtyři litry naturalu a nemusí se nabíjet.

Bitva osmiválců

Letos jsem udělil absolutní hodnocení 10/10 jen dvěma vozům. Tím prvním bylo Audi S8 TFSI, ingolstadtská šperkovnice s nejdokonalejším podvozkem, který jsem kdy poznal. To druhé je však za polovinu ceny. US gargantuan zalitý lesklým lakem a chromem s prvotřídně udělaným interiérem a také absolutní stylovka balancující na hranici kýče a objektu touhy každého chlapa.

S burácejícím osmiválcem HEMI se spotřebou sedmnácti litrů, pohádkově naladěným podvozkem, sametově vyladěnou převodovkou ZF a hmatatelným respektem z jeho přítomnosti je moje druhá volba jednoznačně RAM 1500 ve výbavě Longhorn, který vám všechnu svou velkolepost nabídne za něco málo přes dva miliony. Druhé tak pohodlné, velkolepé, silné a pěkné auto v Česku v této cenové relaci asi nenajdete.

Když to všechno ladí

Občas se stane, že automobilka pustí do prodeje přemotorovanou bestii, sem tam pak ale vypustí i auto, které tak sice vypadá, ale pod kapotou má nastydlého křečka. A pak jsou tu specifikace, kde všechno naprosto perfektně ladí. Nejlepší auto tohoto roku z pohledu vyváženosti všech komponentů je nový Range Rover s mild-hybridním šestiválcem P400.

Ještě jsem si ani nepřevzal klíče a už mi bylo jasné, jak moc dobré to bude. Podobně to mám třeba i s Lexusem LX 570. To je také auto, u kterého prostě víte, že bude dokonalé, nicméně ten na našem trhu není, Range Rover ano. Nekonečný luxus na palubě pominu, s tím každý tak nějak počítá. Vlastně si jenom vyberete barvu kožených sedadel a necháte se konejšit vším, co Britové vymysleli.

První housle tady totiž hraje souhra pohonného systému. Vykrývání mezer šestiválce elektřinou je čisté a hladké, akcelerace při jakýchkoliv situacích důstojná. A když si vezmete, že celou tuto katedrálu můžete vzít a umazat, je přidaná hodnota naprosto jasná. Ale co si budeme povídat, bude vás to stát hodně. I pět milionů.

Čestné zmínky

Porsche Panamera 4S Sport Turismo, protože jsem stále zcela nezpracoval, jak může filozofie značky fungovat takhle dobře i na kombi. Volkswagen Crafter sklápěč s off-road výbavou, protože takhle cool a hlavně funkční a pracovité auto jsem dlouho neviděl. A nakonec Dodge Challenger, protože vždy, když jsem ho nastartoval, jsem se zmohl maximálně na citoslovce.

Volba srdce

Ford Puma, RAM 1500 a Range Rover P400. Všechno to jsou zajímavá a dobrá auta, která mě letos oslovila nejvíce. Stejně jako loni je ale jen jedno jediné auto, které mě změnilo. Nedá mi spát a pořád na něj myslím. Je to jiné hlavně v tom, že se sám sebe neptám jak ho zase řídit, ale jak ho dostat k sobě do garáže.

Je to Lexus RC F Track Edition. Nesmyslně drahé a těžké japonské kupé, které projelo dílnou motorsportu. Tam se však nestalo nikým jiným. Pořád je to pohodlný Lexus. Jenže když před třemi tisíci otáček otevře sání a do kabiny začne proudit zuřivost motoru 2UR-GSE, naroste vám z toho čistého a radostného zpěvu třetí oko, jako když posloucháte ve smyčce album Ænima od kapely Tool.

Jízda v tomto autě je ostrá a zábavná, ale přitom snesitelná i na rozbitých českých silnicích. Když jsem pak pustil muziku na systému Mark Levinson (před Tool jsem dal přednost Led Zeppelin, třetí oko už jsem měl) a otočil s ním Jihlavu se spotřebou 8,9 litru, měl jsem jasno. Lexus RC F Track Edition pro mě není jen nejlepší auto tohoto roku, ale nejlepší auto vůbec.

Jeho chyby jsou mi ukradené. Naprosto si mě svým charakterem získal a pomohl mi, abych konečně přestal myslet na Jaguar F-Type. Jestli bude v roce 2021 nějaké podobné auto nevím, ale největší očekávání mám z Toyoty GR Yaris. Moc rád bych se posadil i za volant Toyoty Mirai a samozřejmě opět nepohrdnu jakýmkoliv Porsche.