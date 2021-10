Nejlepší auta Jamese Bonda a co o nich možná nevíte. Některá dnes stojí pakatel

Agent Jejího Veličenstva byl již podle knižní předlohy Iana Fleminga milovníkem automobilů. V prvním příběhu Casino Royale jezdil s Bentley a v následných filmových zpracováních se postupně spřáhl s vozy značky Aston Martin. Za celou filmovou ságu toho ale vystřídal mnohem víc. Sunbeam Alpine Přesuňme se tedy do roku 1962, kdy do kin přichází film Dr. No a Ian Fleming stále není smířený s tím, že jím napsanou, vzdělanou a kultivovanou postavu z vyšší vrstvy, hraje jakýsi dělník Connery. Agent 007 je ve filmu vyslán vyšetřit vraždu jiného agenta tajné služby na tajuplném ostrově. Mercedes přemýšlí nad elektrickým roadsterem AMG. Baterky prý emocím nepřekáží Pravidlem bývá, že první, originální, je nejslavnější. Pamatujete si ale, že první Bond car byl britský roadster Sunbeam Alpine? Podle některých zdrojů šlo o pátou sérii vozu, ale ta se objevila až tři roky po uvedení filmu. Časově tak odpovídá druhá série, která se vyznačuje motorem o objemu 1,6 litru s výkonem 80 koní. Dnes koupíte II. sérii za cenu okolo půl milionu korun.

Aston Martin DB5 Kulomety v předních světlech, výsuvný neprůstřelný štít či otočné registrační značky. Pojem Bond car se tak vlastně zrodil až v roce 1964, kdy se na stříbrném plátně objevil Aston Martin DB5 s řadou obranných a útočných vychytávek. Byl to Goldfinger, dodnes jeden z nejlepších filmů ze série s ikonickým záporákem. Bondův Aston DB5 se dočkal dětské verze. Kulomety nechybí, stejně jako tučná cena Pořídit si Aston Martin DB5 už není jen tak. Bavíme se totiž o částkách přesahujících patnáct milionů korun. Levněji koupíte jeho nástupce DB6, který se dá pořídit už okolo sedmi milionů korun. V každém případě se jedná o auto z opravdu vysokých kruhů a roztočit jeho řadový šestiválec o objemu čtyř litrů je jen pro vyvolené.

Aston Martin DBS Toyotu 2000GT a Bentley Mark IV přeskakujeme rovnou na další Aston Martin, tentokrát DBS ze snímku Ve službách Jejího Veličenstva, který si zahrál Bond car v šestém filmu. Hlavní role se ujal George Lazenby a šlo pro něj o jedinou roli agenta 007. Bondovka se vyznačuje vedle jiného herce i zřejmě nejtemnějším koncem, během kterého je zastřelena Bondova manželka, a to zrovna v DBS. Aston Martin Valkyrie Spider vám pocuchá účes rychlostí 330 km/h. Vznikne v 85 kusech Aston Martin DBS se ukázal v roce 1969 a vzešel z pera Williama Townse, který později vdechl život i druhé sérii Aston Martinu Lagonda (té hranaté věci). Cena za tento vůz z roku 1969 se pohybuje okolo čtyř milionů korun. Fajnšmekři budou vyhledávat verzi s motorem V8.

Ford Mustang Mach 1 Jedno z mála amerických aut řídil James Bond ve filmu Diamanty jsou věčné z roku 1971, kde se do hlavní role naposledy vrátil Sir Sean Connery. Ford Mustang Mach 1 sehrál ve filmu jednu z nejúžasnějších honiček v ulicích Las Vegas, kdy jel také po dvou kolech. Říká se navíc, že ulice nebyly při natáčení uzavřené. První jízda s Fordem Mustang Mach 1 v Česku. Opravdu je to okruhové nářadí? Ford Mustang Mach 1 není tak ceněným veteránem jako originální Fastback. O to větší je šance, že vám jeden přistane v garáži za rozumné peníze. Moc pěkný kousek se dá pořídit okolo milionu korun. Kdo ale půjde po co nejlepším stavu, nechá za něj klidně dvounásobek.

Lotus Esprit Tady spojíme dva filmy. Lotus Esprit S1 z filmu Špion, který mě miloval (1977), je jedním z nejšílenějších aut Jamese Bonda vůbec. To je totiž ten vůz, který se uměl proměnit v ponorku. O tom by ale mohl být celý samostatný článek, tak třeba někdy jindy. Další Lotus Esprit se objevil ve filmu Jen pro tvé oči (1981), ovšem tentokrát ve verzi Turbo. Lotus ukazuje platformu pro budoucí elektromobily. Mluví o výkonu až 884 koní Lotus Esprit se vyráběl od roku 1976 až do roku 2004. Verze S1 z počátku výroby je cennější (718 kusů) než pozdější Turbo z roku 1981 (2909 kusů). Je to dáno i délkou výroby, kdy se S1 stavělo čtyři roky a Turbo sedm. Verzi S1 koupíte s trochou štěstí do milionu korun. Turbo s výkonem 213 koní se dá pořídit za dvojnásobek.

Aston Martin V8 Bondovka Dech života přivítala do světa vyvolených herců jméno Timothy Dalton, který ve filmu řídil Aston Martin V8. Ve filmu ale tvůrci diváky celkem zmátli. Na začátku se totiž používala verze V8 Volante (kabriolet), kterou měl v osobním vlastnictví tehdejší kormidelník značky Victor Gauntlett. Aston Martin modernizuje nabídku: DB11 V8 je silnější, DBS už není Superleggera Později je však auto viděno jako kupé s hřeby na kolech a lyžemi na bocích. Poznávací značka je přitom shodná s kabrioletem na začátku. Jak to asi Q udělal? Aston Martin V8 se cenově pohybuje okolo čtyř až pěti milionů korun. Mimo jiné se cena odvíjí od roku výroby. Auto vznikalo dvacet let.

BMW Z3 Nyní už se dostáváme do devadesátek, kdy si Bonda zahrál Pierce Brosnan. Filmy se tehdy vyznačovaly velmi přepálenou, snad až komickou akcí s občasným používáním digitálních triků, které však tehdy nebyly ještě tak kvalitní. BMW Z3 bylo prvním mnichovským autem, které kdy agent 007 řídil. Stalo se tak ve filmu Zlaté oko. TEST BMW 430i Cabrio: Léto sice skončilo, ale zábava může pokračovat Q sice při předávání vozu do rukou natěšeného agenta vysolil z rukávu několik zajímavých fíglů proti padouchům, ale nic pořádného jsme v akci vlastně neviděli. Spíše než o pořádnou akci se jednalo o product placement. Na akci s BMW jsme si museli počkat až do filmu Zítřek nikdy neumírá. Pěkné BMW Z3 koupíte za 100 až 150 tisíc korun.

BMW 750iL Hořká pachuť z nulové akce s BMW Z3 se ve filmu Zítřek nikdy neumírá (1997) proměnila v jemnou jahodovou makronku. Luxusní limuzína jezdila na dálkové ovládání přes telefon, byla neprůstřelná a uměla střílet rakety. A taky uměla ze znaku vpředu vysunout miniaturní řezák, který přesně věděl, kam padouši umístili ocelové lano. Prostě geniální, že? TEST BMW 840i xDrive Individual: Jen si tak ladně plout a mít své jisté BMW 750iL generace E38 pohání dvanáctiválec M73 o objemu 5,4 litru, který produkuje výkon 240 kW (322 koní). Tento motor se používal i v BMW 850Ci. Prestižní sedmičku dnes koupíte za cenu okolo 300.000 Kč. Opravdu zachovalé kusy s nízkým nájezdem jsou od půl milionu korun výš.

BMW Z8 I když BMW 750iL zazářilo, nejikoničtější mnichovský model ve službách Jejího Veličenstva je až Z8 z filmu Jeden svět nestačí (1999). Stříbrný retro roadster sestřelil raketami jeden vrtulník, aby ho vzápětí druhý, vyzbrojený enormními řezacími kotouči, podélně přeřízl. Je to zřejmě nejpamátnější konec Bond car v historii. BMW i Vision Circular je kompaktní elektromobil pro rok 2040. Uvnitř má padlé stromy BMW Z8 je záležitost za zhruba pět milionů korun. Vyráběl se od roku 2000 do roku 2003. Nasazení do filmu bylo tak skvělé promo. Poctu historickému modelu 507 poháněl osmiválec S62 o objemu 4,9 litru, který vedle BMW Z8 poháněl i model M5 (E39) a Ascari A10.