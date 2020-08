Nejlepší auta do 100.000 Kč vybrali sami mechanici. Vůz z Česka je v první trojce

Tým 239 profesionálních automechaniků hodnotil systémem školní výuky padesát nejpopulárnějších vozidel v Česku a na Slovensku v rámci průzkumu sítě nezávislých autoservisů ProfiAuto. Při hodnocení se hledělo především na spolehlivost motorů, poruchovost elektroniky a kvalitu karoserie.

Vozy byly rozděleny do třech kategorií podle ceny. Přinášíme vám žebříček vozidel s pořizovací cenou do 100 tisíc korun. Jindřich Krejčí, ředitel projektu ProfiAuto v Česku a na Slovensku, se nechal slyšet, že cílem bylo zákazníkům předat co nejucelenější přehled o spolehlivosti oblíbených vozidel.

„Před koupí auta si většina lidí shání co nejspolehlivější informace o vybraném modelu. Ty ale často chybí. Čeští řidiči se tak většinou musí spoléhat jen na rady známých nebo internetová hodnocení. Jen velmi málo anket ale srovnává auta mezi sebou, navíc většinou nereflektují situaci na českém trhu“, uvedl Krejčí.

První příčku obsadila Toyota Yaris druhé generace. Mechanikům se líbí díky skvělému motoru a elektronice. Pochvalovali si i uložení motoru a karoserii. Na druhou stranu ji ale trápí kompresor klimatizace, vodní čerpadlo a čepy řízení. Na druhém konci žebříčku skončil Renault Thalia 2. generace.

Vůz podle mechaniků trápí časté koroze, vypalování koncovek předních světlometů, problémy s výfukem, zavěšováním kol i čepy ramen silentbloků. Kompletní přehled všech vozů najdete dole v tabulce či nahoře v galerii. Vlastence možná potěší, že se v první trojce umístilo auto vyrobené v České republice. Hyundai i30 první generace se totiž od listopadu 2008 vyrábí ve slezských Nošovicích.